«Зенитная зона нулевого уровня» выйдет 4 июля

Китайская студия miHoYo анонсировала дату выхода Zenless Zone Zero (ZZZ) для ПК, консолей Sony и мобильных устройств. Сообщение об этом было опубликовано на странице разработчиков в социальной сети.

Zenless Zone Zero официально появится 4 июля на ПК, PlayStation 5, Android и iOS. Как и другие игры студии, она, вероятно, не будет доступна на Xbox. ПК-версию Zenless Zone Zero можно будет запустить через клиент или магазин Epic Games Store.

Дата выхода игры была неофициально объявлена в конце апреля, когда страница ZZZ появилась в App Store с указанием 4 июля.

Zenless Zone Zero – это условно-бесплатный экшен в мире постапокалипсиса от создателей Genshin Impact и Honkai Star Rail. Сюжет игры отправит игроков в некогда процветающий мир, который начали разрушать монстры.

Игра была анонсирована в начале 2022 года, а предрегистрацию на нее оформили более 32 миллионов игроков. На данный момент разработчики проводят бета-тест Zenless Zone Zero на актуальных платформах.