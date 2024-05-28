 

«Зенитная зона нулевого уровня» выйдет 4 июля

28.05.2024, 12:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайская студия miHoYo анонсировала дату выхода Zenless Zone Zero (ZZZ) для ПК, консолей Sony и мобильных устройств. Сообщение об этом было опубликовано на странице разработчиков в социальной сети.

Zenless Zone Zero официально появится 4 июля на ПК, PlayStation 5, Android и iOS. Как и другие игры студии, она, вероятно, не будет доступна на Xbox. ПК-версию Zenless Zone Zero можно будет запустить через клиент или магазин Epic Games Store.

Дата выхода игры была неофициально объявлена в конце апреля, когда страница ZZZ появилась в App Store с указанием 4 июля.

Zenless Zone Zero – это условно-бесплатный экшен в мире постапокалипсиса от создателей Genshin Impact и Honkai Star Rail. Сюжет игры отправит игроков в некогда процветающий мир, который начали разрушать монстры.

Игра была анонсирована в начале 2022 года, а предрегистрацию на нее оформили более 32 миллионов игроков. На данный момент разработчики проводят бета-тест Zenless Zone Zero на актуальных платформах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Ведущие американские вузы прекратили принимать белых мужчин, не прошедших вазектомию

28.05 / Мнение: Почему Медведев не уволит Путина

28.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Позывной “Ванька”

28.05 / Мнение: Почему люди не верят в хакеров

28.05 / Министр Шадаев оценил перспективы внедрения российского софта

28.05 / Популяризация трудовых династий выходит на новый уровень россиян обяжут трудоустраивать своих детей к себе на работу

28.05 / Мнение «аналитика»: О китайском кунг-фу с Путиным… Поматросили и бросили?

28.05 / Майку Тайсону потребовалась медицинская помощь во время перелета

28.05 / На YouTube видео автоматически прокручиваются до конца для пользователей с блокировщиками рекламы

28.05 / Альянс НАТО подал коллективный иск в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть незаконно изъятую технику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика