«Вредные советы» Григория Остера сняты с продажи по требованию прокуратуры

Магазин в Каратузском районе Красноярского края убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера, сообщила владелица торговой точки Любовь Дерюшева.

– Была одна книга [в продаже]. Она убрана с продажи, — сказала она.

В издательстве АСТ, выпустившем «Вредные советы», заявили, что не получали официальных обращений от прокуратуры Каратузского района о снятии книги с продажи.

– Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него, – подчеркнули в АСТ.

Сегмент детской литературы, отметили в издательстве, «особенно тщательно регулируется».

– Книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке, – напомнили в АСТ.

Прокуратура Каратузского района, по состоянию на утро 28 мая, официально не прокомментировала требование изъять «Вредные советы» из продажи.

Источники, знакомые с ходом прокурорской проверки, сообщали, что претензии надзорного ведомства связаны с иллюстрациями — на рисунках в книге якобы изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка. К самому тексту претензий нет.

Самый «вредный» писатель детства Григорий Остер писал о том, что есть дети, которые делают всё наоборот. Всё, что им не скажешь, они вывернут наизнанку. Не потому, что они хотят разозлить родителей или воспитателей, а потому, что так живётся веселее.

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