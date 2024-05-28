 

«Вредные советы» Григория Остера сняты с продажи по требованию прокуратуры

28.05.2024, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Магазин в Каратузском районе Красноярского края убрал из продажи книгу «Вредные советы» Григория Остера, сообщила владелица торговой точки Любовь Дерюшева.

– Была одна книга [в продаже]. Она убрана с продажи, — сказала она.

В издательстве АСТ, выпустившем «Вредные советы», заявили, что не получали официальных обращений от прокуратуры Каратузского района о снятии книги с продажи.

– Произведения Остера издаются более 30 лет, сложно поверить в то, что от прокурора может исходить требование об изъятии и уничтожении книги без соответствующего судебного решения и ссылки на него, – подчеркнули в АСТ.

Сегмент детской литературы, отметили в издательстве, «особенно тщательно регулируется».

– Книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке, – напомнили в АСТ.

Прокуратура Каратузского района, по состоянию на утро 28 мая, официально не прокомментировала требование изъять «Вредные советы» из продажи.

Источники, знакомые с ходом прокурорской проверки, сообщали, что претензии надзорного ведомства связаны с иллюстрациями — на рисунках в книге якобы изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка. К самому тексту претензий нет.

Самый «вредный» писатель детства Григорий Остер писал о том, что есть дети, которые делают всё наоборот. Всё, что им не скажешь, они вывернут наизнанку. Не потому, что они хотят разозлить родителей или воспитателей, а потому, что так живётся веселее.

Если ты в своем кармане
Ни копейки не нашел,
Загляни в карман к соседу, —
Очевидно, деньги там


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / USA Today – запаниковавший Байден пытается купить голоса избирателей — но у него ничего не получится

28.05 / Экс-аналитик ЦРУ – удары по России не наносят ей вреда, а лишь мотивируют «идти до победного конца»

28.05 / Страны НАТО требуют от Столтенберга ясности по фонду помощи Украине объёмом в €100 млрд

27.05 / Теория победы Киева (якобы) оторвана от реальности — а Запад её и вовсе до сих пор не сформулировал

27.05 / Американский экономист – Байден ведёт Америку к энергетическому кризису

27.05 / “Швейцарский полковник” – дружба с Россией могла бы быть выгодной для ЕС — но ему это кажется дикостью

27.05 / В США ищут виновных в афганском провале

27.05 / Современные блокады и наблюдение — Польша представила план укрепления границ с Россией и Белоруссией

27.05 / Глава профсоюза американских пограничников – Байден сам «развёл бардак» на границе, а теперь врёт, что его нельзя быстро устранить

27.05 / ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на «расправу над мирными жителями» Газы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика