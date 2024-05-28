 

Мнение «аналитика»: О китайском кунг-фу с Путиным… Поматросили и бросили?

28.05.2024, 10:55, Разное
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Великая дружба без границ и без предела… Стратегическое партнёрство, перерастающее в союз нерушимый… Торжественные встречи, ковровые дорожки, почётный караул и прогулки «без галстуков»… #Китай повернулся к России лицом и раскрыл свои объятья?

Ага-ага, щаз-з-з!

Верьте не словам, а делам, как говорится.

А дела пока таковы, что китайский #бизнес готов наживаться на российских «партнёрах», но и то — с оговоркой. Лишь бы исключить малейший риск даже лёгкого намёка на возможную угрозу вторичных санкций США. Вот и верь после этого Карлу Марксу, что нет ничего такого, на что капитал не пошёл бы ради 300% прибыли.

Надежды российского бизнеса на то, что Владимир #Путин в Китае договорится о смягчении подхода к российским платежам, не оправдались. По оценкам импортёров, с февраля в Китай благополучно доходила хорошо если четверть платежей из России — причём не только в долларах, но и в юанях, и ситуация постоянно ухудшалась.

Прошёл визит с кучей тёплых слов и жарких клятв. Но ситуация с платежами по-прежнему лишь ухудшается. Это показал опрос импортёров, агентов, банкиров и таможенных брокеров. Некоторые региональные сельскохозяйственные банки Китая, через которые лучше всего «проскакивали» российские деньги, даже объявили о временной приостановке транзакций из России.

«Оптимисты видят в этом признаки создания какой-то новой, эффективной системы платежей, а пессимисты — продолжающиеся трудности из-за нежелания китайских партнёров попасть под американские санкции», — рассказал иноагенту The Moscow Times менеджер компании-платежного агента. Крупные банки КНР — государственный Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Zhejiang Chouzhou — теперь запрашивают экспортную декларацию по большинству контрактов с РФ, и это лишает российских закупщиков возможности схитрить и вывезти из Китая, как выразился один из них, «более санкционное оборудование под видом менее санкционного».

Раньше компании, чтобы платёж прошёл, пытались указывать по запросам банка более «невинные» коды товаров, например швейное оборудование вместо токарных станков. Теперь же коды товаров, а иногда и экспортные декларации запрашивают даже некоторые платёжные агенты, организующие перевод денег в Китай через третьи страны. «Даже посредники теперь не хотят слишком рисковать», — говорит менеджер одной из таких компаний.

На этом неприятности не заканчиваются. Несколько банков Казахстана прекратили переводить деньги из России в Китай, потому что Bank of China регулярно «разворачивает» казахстанские платежи за «санкционные» коды продукции, жалуется сотрудник импортера автокомплектующих. И так — почти повсеместно.

Да что Китай! Даже подконтрольный ему Узбекистан, куда тоже прилетал Владимир #Путин, отказывается иметь дело с российской платёжной системой «Мир». А российский министр финансов Антон Силуанов призывает искать иные пути — например, переводы по QR-кодам. И ничего — божья роса

Каково это — быть дойной коровой даже для китайских сателлитов?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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