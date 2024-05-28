Майку Тайсону потребовалась медицинская помощь во время перелета

Бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Майку Тайсону пришлось обратиться за медицинской помощью во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. По информации NY Post, за 30 минут до приземления у спортсмена начались головокружение и тошнота из-за обострения язвы.

Команда Тайсона уточнила, что в настоящее время он чувствует себя хорошо и выражает благодарность медицинскому персоналу за помощь.

Недавно стало известно, что Тайсон выйдет на ринг против блогера Джейка Пола. Бой состоится 20 июля на стадионе “Эй-ти-энд-ти Стэдиум” в Арлингтоне, США.

Майк Тайсон завершил свою карьеру в 2005 году. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. За свою карьеру Тайсон провел 58 боев, из которых вышел победителем в 50 (44 из них – нокаутом), а потерпел 6 поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.