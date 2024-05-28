Экс-аналитик ЦРУ – удары по России не наносят ей вреда, а лишь мотивируют «идти до победного конца»

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Мысль западных политиков о том, что, нанося удары по территории России, Украина сможет добиться успехов, абсурдна. Как объясняет бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works, это только больше выводит Россию из себя. При это у Киева нет такого оружия, которое могло бы нанести реальный урон военному потенциалу Москвы, что делает его удары ещё более бессмысленными.

Виктория Нуланд в эфире ABC News заявила, что мы должны помочь украинской армии атаковать цели внутри России. Эту мысль повторял и Энтони Блинкен — помогать украинцам атаковать Россию. Как вы думаете, пытаются ли они отвлечь внимание РФ от того, что они сейчас делают на Украине?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Я не знаю, каков ход их мыслей. Но следствием этого является то, что они выводят русских из себя. Они не успокаивают этим русских, не укрепляют их доброжелательность, как и не оказывают на Россию такого давления, чтобы русские сказали: «О, прекратите, пожалуйста! Мы сдаёмся!» Нет, всё как раз наоборот.

Русские лишь больше злятся из-за этого. Но это не эмоциональная ярость, при которой они бы просто буйно разбрасывались ударами. Это другой вид гнева: «Ладно. Мы вас прикончим, и прикончим сейчас же». И — внезапно — это полностью меняет их расчёты.

В самом начале был момент, когда РФ была готова даже позволить Донбассу, Донецку* и Луганску, остаться в составе Украины, если бы она предоставила гарантии того, что права людей в Луганске и Донецке будут соблюдаться и их не будут наказывать за то, что они говорят по-русски. Но, как мы узнали, это была полная профанация со стороны Запада. Они — Германия, Франция — не собирались на это соглашаться. Они лгали. И тогда РФ поняла, что не может доверять Западу. Так что теперь она идёт до победного конца.

А эти атаки на её территории… Знаете, украинцы бьют по Донецку и даже дальше последние 12 лет. Однако они не ударяют по критически важной военной инфраструктуре. Да и, честно говоря, у них нет возможности наносить такие удары по военным объектам, которые ослабили бы Россию до такой степени, что она не смогла бы действовать в военном плане. Российские вооружённые силы чертовски огромны, а у Украины нет ни людей, ни тем более оружия.

Допустим, США дадут им все имеющиеся у них HIMARS. Это ничего не изменит. Если они дадут им все ракеты ATACMS, это также ничего не изменит. Это может привести к большим человеческим жертвам, жертвам среди мирного населения, но это не изменит стратегическую картину на поля боя, которая выглядит следующим образом: у Украины нет людей, обученных людей, способных вести эту битву; у неё нет возможности вовремя набрать и обучить армию на замену, чтобы предотвратить победу русских.

Я слышу, как некоторые люди всё ещё говорят о том, что это может продолжаться до 2025-2026 годов. Это чушь. Я готов поставить на это крупную сумму денег. Потому что мы наблюдаем распад украинского правительства и украинских вооружённых сил. В то же время мы видим, что русские становятся только сильнее, а не ослабевают.

Дата выхода в эфир 27 мая 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).