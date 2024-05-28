НЛО в небе над Италией озадачил экспертов

В небе над итальянским городом Челле-ди-Булгерия был замечен странный объект, вызвавший в Сети оживленные споры о его происхождении. Объект был запечатлен на камеру Анной Идой Гуидой, которая поделилась изображением в Facebook и спросила своих подписчиков, что это может быть.

– Я сделала снимок за пределами своего балкона. На самом деле два снимка одновременно. На одном ничего нет, а на другом опубликовано это, кто-нибудь может сказать мне, что это? – написала она.

На фотографии отчетливо виден металлический объект круглой формы, парящий в небе. Некоторые предположили, что это может быть черный пластиковый пакет, дрон или даже инопланетный корабль.

Местные власти направили фотографию в Средиземноморский уфологический центр для дальнейшего анализа. Центр является ведущей организацией по исследованию НЛО в регионе и имеет многолетний опыт расследования сообщений о неопознанных летающих объектах.

Эксперты центра пока не смогли идентифицировать объект, но они продолжают изучать фотографию и собирать дополнительную информацию.

Наблюдение за объектом вызвало большой интерес со стороны СМИ и общественности. Многие люди задаются вопросом, что это могло быть и откуда оно взялось.

Некоторые предполагают, что объект может быть секретным военным самолетом или новым типом дрона. Другие считают, что это может быть инопланетный корабль, посещающий Землю.