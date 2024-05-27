 

“Здоровое питание.РФ”: Завтрак в виде манной каши ведет к появлению лишнего веса

27.05.2024, 20:09, Разное
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Утренний прием пищи с высокой калорийностью и низким содержанием питательных веществ, характерный для манной каши, может оказаться опасным для здоровья, считают специалисты, участвующие в проекте “Здоровое питание.РФ”. Манная каша, часто выбираемая на завтрак, может быть рекомендована только для детей с недостаточным весом. Здоровым взрослым её лучше избегать, так как регулярное употребление может способствовать набору лишнего веса.

Врачи подчеркивают, что манная каша мало полезна для здоровых людей и может привести к быстрому увеличению веса. Её высокий гликемический индекс вызывает резкий скачок уровня сахара и инсулина в крови, что может способствовать избыточному отложению жира.

Также отмечается, что манка, бедная клетчаткой, может вызывать негативные реакции у людей с чувствительностью к глютену, включая тех, кто страдает целиакией. Употребление манной каши в таких случаях может приводить к пищеварительным проблемам и ухудшению общего состояния из-за воздействия глютена на слизистую оболочку кишечника.


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