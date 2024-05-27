Теория победы Киева (якобы) оторвана от реальности — а Запад её и вовсе до сих пор не сформулировал

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Безоговорочное поражение России, к которому так стремится Украина, — это не более чем утопичные идеи Киева и его союзников, пишет обозреватель The American Conservative. При этом ни одна из стратегий Украины по достижению этой цели не осуществима, а её поддержка уже давно превратилась для Запада в самоцель. И чем раньше они это признают, тем будет лучше для самой Украины, считает эксперт.



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Главная проблема Украины и её союзников заключается в том, что они до сих пор отказываются признать реальное положение дел, продолжая строить новые «планы победы», причём с каждым разом всё менее реалистичные. И если стратегия Киева неправдоподобна и утопична, то у Запада её вообще нет. Такое мнение высказал американский аналитик Марк Эпископос на страницах The American Conservative. По его словам, «безоговорочное поражение России, как бы оно ни формулировалось, — это не более чем фантазия».

Как отмечает профессор, спустя два года конфликта западное планирование продолжает оставаться стратегически отсталым, а помощь Киеву превратилась в самоцель, оторванную от последовательной стратегии завершения войны. Вытеснить российские войска за границу Украины 1991 года, предать российских чиновников трибуналам и взыскать с Москвы репарации — всё это объективно не представляется возможным для страны с измотанными вооружёнными силами, разрушающейся демографией и экономикой и полностью зависящей от денежных вливаний Запада.

При этом, в отличие от США и Европы, которые так и не смогли сформулировать ни цель, ни способы её достижения, Киев продолжает предлагать сомнительные идеи для победы, пишет эксперт: призывать в армию больше людей, несмотря на то что большинство украинских мужчин не готовы воевать; наносить больше ударов по российской инфраструктуре, несмотря на отсутствие признаков того, что эти удары как-то повлияли на производство России; новые контрнаступления, несмотря на провальную и дорогостоящую прошлогоднюю попытку; новые санкции, несмотря на продолжающийся экономический рост России; угрозы о «превосходстве в воздухе», которые не имеют никакого сходства с текущей динамикой и вероятной траекторией войны.

«Теория победы» Киева и его союзников — это теория победы средневекового врача с пиявками, считает аналитик. «Проблема не в том, что основное лечение не работает, — провозглашает лекарь, пока его пациент хрипит и задыхается, едва цепляясь за жизнь, — а в том, что он использовал недостаточно пиявок. Естественно, все его коллеги, работающие в соответствии с теми же ошибочными предположениями, соглашаются с этим».

Поэтому единственно верная стратегия для Украины потребует от политиков отбросить максималистские цели, признать, что не существует жизнеспособного пути к безоговорочному поражению России, и соответствующим образом сформировать своё мышление в отношении прекращения войны — и чем раньше они это поймут, тем лучше, заключает эксперт.