Ижевский инженер смог собрать стиральную машину при помощи чипа из «Калибра»

45-летний инженер-электрик Пётр Семенюк из Ижевска смог решить проблему дороговизны стиральных машин и их недоступности из-за антироссийских санкций.

Умелец самостоятельно собрал этот бытовой прибор, использовав за основу управляющий модуль гиперзвуковой ракеты класса «Калибр».

Как уверяет Семенюк, его прибор способен работать на частоте до 64000 оборотов в минуту. К сожалению, старенький электродвигатель, который умелец использовал в машине, не может обеспечить такую частоту. Однако мастер не отчаивается: журналистам он демонстрирует систему РЭБ, которая включается при отжиме и глушит теле- и радиосигналы во всём микрорайоне. Соседи с пониманием относятся к экспериментам мордовского Левши: инженер часто помогает им починить сломавшийся чайник и бесплатно переустанавливает Windows.

– К сожалению, часть модулей «Калибра», которые не нужны при стирке, отключить невозможно, – говорит Пётр Семенюк. – Я был долго искал способ выключить систему экстренного самоуничтожения, которая должна взорвать контрольный модуль вместе с главным чипом, если ракета не разорвётся при падении и попадёт в руки врага. Он теперь всегда включается после завершения стирки, и у меня есть 30 секунд, чтобы выдернуть машину из розетки и остановить таймер. Стоит замешкаться, и всю квартиру разнесёт. Но пока никаких инцидентов не происходило. Я думаю собрать ещё одну такую машину для своей тёщи, когда на радиорынке снова появятся чипы от «Калибров» или хотя бы «Цирконов».

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