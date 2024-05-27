 

Врач Мясников: головокружение может быть симптомом замедленного сердцебиения

27.05.2024, 19:06, Разное
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Замедление сердечного ритма, известное как брадиаритмия или брадикардия, представляет серьезную угрозу, заявил доктор Александр Мясников. Это состояние характеризуется редким пульсом, когда частота сердечных сокращений опускается ниже 60 ударов в минуту.

По словам Мясникова, такое замедление может произойти по разным причинам, включая употребление алкоголя или курение. Оно также может быть связано с различными заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, гипертония и патологии щитовидной железы. Хотя медленный пульс может быть нормой для спортсменов или людей с хорошей физической формой, в обычных ситуациях он может являться признаком проблемы. Длительная или частая брадикардия может привести к сердечной недостаточности и увеличить риск сердечного приступа.

Мясников рекомендует обратиться к врачу при подозрении на замедление сердечного ритма, так как это может потребовать установки кардиостимулятора.

Признаками замедления сердечного ритма могут быть головокружение и обморочное состояние, пояснил Мясников. Он предупреждает, что если у вас случаются обмороки, особенно с головокружением, причина может быть связана с сердцем.

Эти сведения подчеркивают важность внимания к состоянию сердца и своевременного обращения к врачу при появлении подобных симптомов.


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