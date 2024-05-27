Врач Мясников: головокружение может быть симптомом замедленного сердцебиения

Замедление сердечного ритма, известное как брадиаритмия или брадикардия, представляет серьезную угрозу, заявил доктор Александр Мясников. Это состояние характеризуется редким пульсом, когда частота сердечных сокращений опускается ниже 60 ударов в минуту.

По словам Мясникова, такое замедление может произойти по разным причинам, включая употребление алкоголя или курение. Оно также может быть связано с различными заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, гипертония и патологии щитовидной железы. Хотя медленный пульс может быть нормой для спортсменов или людей с хорошей физической формой, в обычных ситуациях он может являться признаком проблемы. Длительная или частая брадикардия может привести к сердечной недостаточности и увеличить риск сердечного приступа.

Мясников рекомендует обратиться к врачу при подозрении на замедление сердечного ритма, так как это может потребовать установки кардиостимулятора.

Признаками замедления сердечного ритма могут быть головокружение и обморочное состояние, пояснил Мясников. Он предупреждает, что если у вас случаются обмороки, особенно с головокружением, причина может быть связана с сердцем.

Эти сведения подчеркивают важность внимания к состоянию сердца и своевременного обращения к врачу при появлении подобных симптомов.