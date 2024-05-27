Скандалы: Второй раз войти в одну и ту же реку

Эмин Агаларов после 4 лет жизни в разводе снова женился на Алене Гавриловой

Четыре года назад Эмин и Алена приняли решение расстаться, но, похоже, не смогли жить друг без друга. Бизнесмен и модель во второй раз зарегистрировали отношения — сейчас пара в кругу близких и друзей празднует свадьбу.

Видимо, влюбленные решили во второй раз войти в одну и ту же реку — в эти минуты Эмин и Алена Гаврилова отмечают свое повторное бракосочетание. По информации источника «СтарХита», сначала пара расписалась в одном из московских загсов, а вечером собрала друзей на закрытое и довольно скромное торжество в ресторане. Белый декор, белый дресс-код, столы украшены живыми цветами. Невесту собирала одна из лучших стилистов столицы. Но есть одно «но» — всех гостей заранее попросили не делиться кадрами с праздника в социальных сетях, и пока они, похоже, справляются с этой нелегкой задачей.

Певец и модель уже вступали в брак — в июле 2018 года, спустя пять лет отношений. Тогда они устроили пышное торжество, пригласив на роскошную церемонию порядка 250 гостей, в том числе, весь цвет шоу-бизнеса. В этот раз, судя по всему, список сильно скромнее, а многие звезды не смогли быть, так как находятся с концертами в разных городах страны. Зато на сцене выступил Джа Халиб, который не часто появляется в столице, но завсегдатай всех фестивалей Эмина. Также узкий круг присутствующих своими хитами эксклюзивно порадовал Баста.

У Эмина и Алены есть общая дочь Афина, они души не чают в девочке. Отношения супругов всегда выглядели идеальными, поэтому новость о внезапном расставании в мае 2020-го прозвучала как гром среди ясного неба. Бизнесмен выложил черно-белую свадебную фотографию и написал:

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь».

Однако спустя всего несколько месяцев появились слухи, что пара снова сошлась. И вскоре Эмин снова делился фотографиями избранницы и публично признавался ей в любви. А в одном из недавних интервью даже разоткровенничался, что мечтает еще об одном ребенке, но «Алена пока сопротивляется». Возможно, вскоре мы услышим еще более радостные новости.

Ольга Плетенёва

Оригинал материала: “StarHit.ru”