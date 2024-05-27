 

Американский экономист – Байден ведёт Америку к энергетическому кризису

27.05.2024, 17:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Принятые при Джо Байдене экологические нормативы в конечном счёте выльются для энергетического сектора США в серьёзный кризис, сказала в эфире Fox News американский экономист Дайана Фёрчготт-Рот. Как пояснила эксперт, из-за политики Байдена в Америке, с одной стороны, будут закрываться газопроводы, а с другой — резко возрастёт число электромобилей, обеспечить которые электроэнергией без газа вряд ли получится.

Комитет палаты представителей США по надзору в своём свежем докладе констатировал, что будущее энерегетики США оказалось под угрозой из-за администрации Байдена. А у нас в гостях сегодня — Дайана Фёрчготт-Рот. Так как же конкретно администрация Байдена угрожает будущему нашей энергетики?

ДАЙНА ФЁРЧГОТТ-РОТ, экономист: Дело не только в нынешних проблемах, связанных с высокими ценами на бензин — речь идёт о целом «наследстве» из проблем, которые проявят себя в будущем, «наследстве» из неприятностей. Ведь Агентство по защите окружающей среды при Байдене установило не подлежащее пересмотру правило, согласно которому те газо- и нефтепроводы, которые не смогут к 2039 году устранять 90% генерируемых ими углеродных выбросов, в 2040-м будут обязаны закрыться. И не будем забывать, что агентство также установило и ещё одно правило, гласящее, что к 2032 году 70% новых автомобилей должны быть электромобилями. То есть, как раз в тот момент, когда выдвигается требование обеспечить продажи новых электромобилей, начнут закрываться трубопроводы — а в результате электроэнергии станет не хватать, либо же заряжать транспортные средства будет дороже. 

А мы можем что-то сделать со своей электросетью, чтобы обеспечить необходимый уровень выработки электроэнергии в соответствующие сроки?

ДАЙАНА ФЁРЧГОТТ-РОТ: Если мы избавимся от газопроводов, которые являются одной из опор нашего сектора электрогенерации, а также сохраняют воздух чистым, то сделать мы точно ничего уже не сможем. А ведь этим будущие проблемы не исчерпываются: так, если мы закатаем страну в асфальт и начнём наращивать количество солнечных батарей, останется меньше территории под сельское хозяйство, а это будет впоследствии приводить к росту цен на продовольствие. Сделав электричество более дорогим, мы не сможем строить дата-центры для разработки ИИ, искусственного интеллекта, а ведь кое-кто считает, что это — технология будущего; в результате же нас обгонит Китай.

Значит придётся делать ставку на атомный сектор, так ведь?

ДАЙАНА ФЁРЧГОТТ-РОТ: Да, нам придётся это сделать. Кстати, один из экспертов в моей команде как раз сейчас пишет книгу под названием Going Nuclear, посвящённую тому, как нам подкорректировать регуляторный климат, чтобы подстегнуть развитие атомной энергетики. Она ведь чистая, «компактная» и, после завершения строительства инфраструктуры, недорога. Так что просто поразительно, что экологи выступают против неё.

Но ведь она всё равно опасна. Ну, то есть, все же помнят, аварию на АЭС Три-Майл-Айленд, да и те события в России.

ДАЙАНА ФЁРЧГОТТ-РОТ: Но ведь в результате аварии на АЭС Три-Майл-Айленд никто не погиб — как в результате аварии на АЭС Фукусима.

Да, но вам бы, наверное, не хотелось, чтобы у вас на заднем дворе стояла такая станция, разве не так?

ДАЙАНА ФЁРЧГОТТ-РОТ: Ну не знаю — технология-то ведь очень безопасная. Та же Франция уже полвека вырабатывает 60% всей электроэнергии на АЭС — и что-то не слышно, чтобы там были аварии. Во Францию туристы валом валят — несмотря на все АЭС, а, быть может, как раз благодаря дешёвой энергии, которую они вырабатывают.

Можете ли вы прямо предсказать энергетический кризис в результате резкого роста цен из-за невозможности обеспечить свои потребности в электроэнергии?

ДАЙНА ФЁРЧГОТТ-РОТ: Если не будет смены курса по инициативе уже новой администрации, я совершенно точно могу предсказать, что нас ждёт энергетический кризис. Нам нужно отказываться от нормативов Агентства по защите окружающей среды, которые вынуждают трубопроводы прекращать деятельность, а нас — закупать электромобили. 

С нами была Дайна Фёрчготт-Рот. Большое вам спасибо, что к нам заглянули!

ДАЙАНА ФЁРЧГОТТ-РОТ: Очень приятно вас видеть!

Возвращайтесь поскорее! И вообще, хорошо, что заехали в Нью-Йорк.

ДАЙАНА ФЁРЧГОТТ-РОТ: Обожаю здесь бывать.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.


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