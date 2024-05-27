Пользователь, отправивший последнее сообщение перед закрытием мессенджера ICQ, получит миллион долларов

Мессенджер ICQ, который прекращает работу 26 июня 2024 года, решил уйти, запомнившись надолго. Человек, который последним отправит сообщение по «аське», получит приз в миллион долларов.

Интернет-пейджер ICQ в 1996 году создали четверо старшеклассников из Тель-Авива. Приложение оказалось удачным и через два года его выкупила американская компания AOL за 407 миллионов долларов. До 2009 года число пользователей «аськи» росло, однако затем начало падать, очевидно, из-за роста популярности соцсетей. В 2010 году мессенджер выкупил Алишер Усманов, после чего он редко упоминалcя в публичном пространстве. Многих прежних пользователей удивил тот факт, что ICQ закрывается только сейчас.

– Нас забыли. Поэтому мы решили поднять узнаваемость бренда. Бренд остаётся в собственности VK, и вернётся, когда придёт время. 26 июня мы будем следить за всей перепиской. Точность определения времени отправки последнего сообщения – миллисекунда, так что победитель останется один, – сказали в cлужбе поддержки ICQ.

Чтобы сохранить интригу, VK не раскрывает точное время закрытия ICQ. Известен только день закрытия. Максимальный шанс выиграть миллион получат пользователи, которые будут активно переписываться в «аське» весь день до момента отключения. «Читеры», которые настроят роботов для непрерывной отправки сообщений, потеряют шанс на победу – победителя дисквалифицируют, если его сообщение окажется бессмысленным.

Выигрыш выплатят в рублях по курсу ЦБ на 26 июня за вычетом НДФЛ в размере (пока еще) 13 процентов.

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