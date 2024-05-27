 

Пользователь, отправивший последнее сообщение перед закрытием мессенджера ICQ, получит миллион долларов

27.05.2024, 17:33, Разное
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Мессенджер ICQ, который прекращает работу 26 июня 2024 года, решил уйти, запомнившись надолго. Человек, который последним отправит сообщение по «аське», получит приз в миллион долларов.

Интернет-пейджер ICQ в 1996 году создали четверо старшеклассников из Тель-Авива. Приложение оказалось удачным и через два года его выкупила американская компания AOL за 407 миллионов долларов. До 2009 года число пользователей «аськи» росло, однако затем начало падать, очевидно, из-за роста популярности соцсетей. В 2010 году мессенджер выкупил Алишер Усманов, после чего он редко упоминалcя в публичном пространстве. Многих прежних пользователей удивил тот факт, что ICQ закрывается только сейчас.

– Нас забыли. Поэтому мы решили поднять узнаваемость бренда. Бренд остаётся в собственности VK, и вернётся, когда придёт время. 26 июня мы будем следить за всей перепиской. Точность определения времени отправки последнего сообщения – миллисекунда, так что победитель останется один, – сказали в cлужбе поддержки ICQ.

Чтобы сохранить интригу, VK не раскрывает точное время закрытия ICQ. Известен только день закрытия. Максимальный шанс выиграть миллион получат пользователи, которые будут активно переписываться в «аське» весь день до момента отключения. «Читеры», которые настроят роботов для непрерывной отправки сообщений, потеряют шанс на победу – победителя дисквалифицируют, если его сообщение окажется бессмысленным.

Выигрыш выплатят в рублях по курсу ЦБ на 26 июня за вычетом НДФЛ в размере (пока еще) 13 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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