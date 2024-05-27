 

Telegram вводит функцию фактчекинга для борьбы с дезинформацией

27.05.2024, 17:05, Разное
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В коде приложения Telegram для операционной системы Android было обнаружено упоминание о новой функции под названием “Проверка фактов”. Она предназначена для борьбы с распространением фейковой информации. Об этом пишет канал NN, ссылаясь на исходный код мессенджера, доступный на GitHub.

Функция “Проверка фактов” позволит добавлять дополнительные сведения к сообщениям, содержащим потенциально ложную информацию. В “Проверке фактов” в Telegram контроль над уточнениями будет полностью передан правительствам различных стран.

Реализация новшества предполагает назначение ответственного агентства правительством, которое будет осуществлять проверку публикаций в Telegram. Обычные пользователи не смогут вносить изменения в содержание уточнений после проведения фактчекинга. Точные механизмы работы новой функции пока не раскрываются.

Дата запуска нововведения в Telegram пока неизвестна, и представитель компании, Павел Дуров, пока не дал комментариев относительно функции Fact Check.


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