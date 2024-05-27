Пульмонолог Исаева: люди с громким храпом подвергаются риску смерти во сне

Пульмонолог Яна Исаева предупреждает: громкий храп может быть связан с серьезными проблемами, такими как апноэ сна. Это состояние, когда дыхание периодически прекращается во время сна, может привести к осложнениям в работе сердечно-сосудистой системы.

Исаева подчеркивает, что кардиологические проблемы являются одной из основных причин смертей во сне. Люди с громким храпом особенно подвержены риску. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), часто сопровождающий громкий храп, может вызывать остановки дыхания у спящих людей. Непосредственно сам храп, хоть и редко, может привести к смерти во сне, но чаще он становится причиной осложнений, которые угрожают жизни.

Храпунам рекомендуется следить за своим состоянием, обращаться к врачам и проходить обследования. Раннее выявление осложнений апноэ сна поможет предотвратить серьезные проблемы.