 

Современные блокады и наблюдение — Польша представила план укрепления границ с Россией и Белоруссией

27.05.2024, 15:57, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Польские официальные лица в понедельник представили план по усилению беспилотного наблюдения и наземной военной обороны с помощью системы укреплений и барьеров вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией, пишет Associated Press. Проект, стоимостью $2,5 млрд, включает современные блокады, укрепления и системы наблюдений, которые «призваны сдержать любого потенциального агрессора».


АР

Представители оборонного ведомства Польши в понедельник представили планы по строительству укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Как пишет Associated Press, Варшава намерена осуществить ряд мер безопасности, в том числе в киберпространстве, а также вложить около $2,5 миллиардов в программу «Восточный щит», которая обеспечит безопасность восточной границы.

Как объясняют министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и начальник Генштаба Веслав Кукула, детали усиления защиты границы будут включать в себя современные блокады, укрепления и системы наблюдений, которые «призваны сдержать любого потенциального агрессора».

По их словам, «Восточный щит» «значительно усилит устойчивость страны к военным угрозам с востока и ограничит мобильность войск противника». Система станет элементом региональной оборонной инфраструктуры, построенной Польшей совместно с такими странами НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, передаёт AP. 


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