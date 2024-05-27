Современные блокады и наблюдение — Польша представила план укрепления границ с Россией и Белоруссией

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Польские официальные лица в понедельник представили план по усилению беспилотного наблюдения и наземной военной обороны с помощью системы укреплений и барьеров вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией, пишет Associated Press. Проект, стоимостью $2,5 млрд, включает современные блокады, укрепления и системы наблюдений, которые «призваны сдержать любого потенциального агрессора».



АР

Представители оборонного ведомства Польши в понедельник представили планы по строительству укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Как пишет Associated Press, Варшава намерена осуществить ряд мер безопасности, в том числе в киберпространстве, а также вложить около $2,5 миллиардов в программу «Восточный щит», которая обеспечит безопасность восточной границы.

Как объясняют министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и начальник Генштаба Веслав Кукула, детали усиления защиты границы будут включать в себя современные блокады, укрепления и системы наблюдений, которые «призваны сдержать любого потенциального агрессора».

По их словам, «Восточный щит» «значительно усилит устойчивость страны к военным угрозам с востока и ограничит мобильность войск противника». Система станет элементом региональной оборонной инфраструктуры, построенной Польшей совместно с такими странами НАТО, как Литва, Латвия и Эстония, передаёт AP.