Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ и Минюст предложили исключить Талибан из списка террористов

Замир Кабулов сообщил, что МИД РФ и Минюст РФ доложили Путину о том, что Талибан можно исключить из списка террористических организаций. Также Талибан приглашен принять участие в ПМЭФ-2024.

Это не означает, что РФ автоматически признает правительство талибов управляющее Исламским Эмиратом Афганистан (фактически его Россия конечно же признает, но юридически пока нет). Это лишь устраняет коллизию, когда с талибами уже несколько лет активно ведут дела, но юридически они числятся террористами. С 2021 года у талибов просто нет причин прибегать к террористическим методам ведения войны в силу победы в Афганской войне.

В целом логичные и ожидаемые шаги. Относительно международного признания Талибана торги еще продолжатся.

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