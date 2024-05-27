Как сделать гуще смузи без использования бананов: не менее полезные добавки, которые помогут изменить текстуру

Свежий и густой смузи любят многие. Этот напиток, приготовленный из фруктов, овощей с различными добавками, освежает и одновременно питает. Смузи обладает приятной густой сливочной текстурой. Для ее получения чаще всего используются бананы.

Однако эти плоды любят далеко не все из-за их характерного вкуса и текстуры. Стоит ли в этом случае отказываться от любимого напитка или довольствоваться жидкими и невыразительным смузи? Совсем необязательно. Есть много вариантов замены этого ингредиента. Такие добавки обеспечивают необходимый уровень сладости и придают напитку кремообразную текстуру. Все они обладают уникальными питательными свойствами и гарантируют прекрасный результат.

Авокадо

Шелковистая, мягкая и гладкая консистенция спелых авокадо очень напоминает консистенцию бананов, а это значит, что они могут придать смузи необходимую густоту, не слишком влияя на его вкус. Легкая сладость этих плодов – отличный выбор для тех, кто хочет снизить количество сахара в своем рационе.

Сироп агавы, натуральный мед, кокосовый сахар могут выступать в качестве натуральных подсластителей. Они помогут сбалансировать вкус напитка. Половинка авокадо заменит в смузи банан среднего размера.

Йогурт

Заменив банан йогуртом, вы можете отказаться при приготовлении смузи от дополнительных или скоропортящихся ингредиентов, менять вкус напитка, в зависимости от используемого продукта.

Любой йогурт с цитрусовым или фруктовым вкусом дополнит, усилит свежесть других фруктов, которые вы используете. Шоколадный и ванильный йогурт придадут вашему напитку нотку роскоши.

Кокосовые сливки

Этот продукт довольно сладкий, густой, придающий смузи неповторимую маслянистость и нежный тропический вкус. Он прекрасно сочетается с другими ингредиентами – шоколадом, какао, ананасом, соком лайма.

Кокосовые сливки, как и бананы, являются источником калия, содержат различные минералы, включая фолиевую кислоту и магний. Этот напиток полезен для сердца. Однако не переусердствуйте с количеством сливок – в них жира и калорий больше, чем в банане.

Овсяные хлопья

Насыщенные клетчаткой и питательными веществами овсяные хлопья – альтернатива использованию бананов в смузи. Они обеспечивают необходимую густоту напитка и помогают дольше оставаться сытыми благодаря медленному высвобождению энергии.

Кроме того, они придают смузи легкую кислинку. В результате вы получаете не только питательный и сытный, но и освежающий напиток. Использовать хлопья можно в сухом виде или измельчив их в порошок. Один банан заменит ¼ стакана порошка. Вы можете регулировать консистенцию напитка, увеличивая ил уменьшая количество хлопьев. Чтобы придать смузи максимально гладкую и кремообразную текстуру, хлопья следует предварительно замочить в воде или в молоке.

Семена чиа

Благодаря свойству этих семян впитывать жидкость и создавать желеобразную текстуру можно сформировать густую основу для многих блюд, включая смузи. Столовая ложка семян заменит один банан. Уменьшая или увеличивая их количество, можно добиться желаемой консистенции.

Питательный состав этих семян позволяет использовать их в смузи, даже если вы не стремитесь заменить ими бананы.

Манго

Мякоть вызревшего манго очень сочная, ее консистенция сравнима со сливочным маслом. Этот фрукт содержит примерно одинаковое с бананом количество сахара, поэтому сладость вашего напитка не изменится.

Добавление манго придаст смузи более насыщенный и пикантный вкус. Стакан манго может заменить один крупный банан. Фрукт прекрасно сочетается с лаймом и кокосом, ананасом и персиком. Его можно использовать и в смузи на овощной основе.

Сладкий картофель

Батат, более известный как сладкий картофель, по текстуре напоминает банан. Прежде чем готовить смузи, обжарьте примерно полстакана батата (соответствует одному банану) в течение 20 минут, пока он не станет пышным, мягким и не приобретет золотистый цвет.

Его мягкая текстура позволит приготовить густой и идеально гладкий смузи с едва уловимыми ореховыми и древесными нотками.

Шелковистый тофу

Это отличная замена банану в смузи. Тофу обеспечивает напитку кремообразную консистенцию. Соевый творог богат белком и насыщен влагой. При такой замене банана смузи получается не слишком сладким. Исправить это можно с помощью меда, сиропа или увеличив количество фруктов.

Идеально подходит такой напиток для тех, кто стремится к снижению потребления сахара, но хочет насладиться его восхитительной кремовой текстурой и легкостью.

Кешью

Замоченные в воде орешки кешью набухают, становятся мягкими и рыхлыми. При взбивании они обретают густую кремовую текстуру. В этом кроется секрет получения шелковистой консистенции купажированных напитков, в которых не используются бананы.

Кешью имеют сладковатый вкус и восхитительный аромат. Они идеально подходят для замены бананов в смузи. Это ценный источник белка, минералов и клетчатки. Можно замочить кешью на четыре часа, но для получения максимального эффекта лучше сделать это на ночь. В этом случае орехи полностью впитают жидкость, станут мягкими и их легче будет взбивать. Собираясь на завтрак приготовить смузи, замочите орехи с вечера. Времени это много не займет, зато утром вы сможете насладиться густым, ароматным и очень вкусным напитком.

Мы представили вам полезные добавки, которые помогут сделать гуще смузи без использования бананов. Экспериментируйте, выбирайте наиболее подходящий для вас вариант для приготовления идеального напитка.