Блинкен пригрозил «беспрецедентными мерами» в случае третьей отправки Ильи Яшина в ШИЗО

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал принять «беспрецедентные меры» в случае, если российского политика Илью Яшина в третий раз отправят в ШИЗО.

Как отметил дипломат, такие действия ставят под серьезную угрозу гражданское общество и свободу слова в России, за которыми последуют решительные меры со стороны США.

Как заявил Блинкен, о происходящих политических преследованиях ему рассказал лидер радикального крыла российской оппозиции Григорий Явлинский. В общении с Блинкеном Явлинский отметил, что хоть Яшин и «уголовник, получивший срок за клевету», нельзя сажать в изолятор человека за снятую куртку и запоздалый на 3 минуты подъём. Госсекретарь США добавил, что такие случаи вызывают опасения и впоследствии могут превратиться в более жестокие меры, как пытка громкой музыкой.

– Со мной связался один из оставшихся на свободе российских оппозиционеров, Григорий, как его назвали в New York Times «Кошмар Путина», Явлинский и рассказал о тяжёлой ситуации в российских тюрьмах, — заявил Блинкен. — Если Яшина ещё раз отправят в изолятор, то я обещаю, Соединенные Штаты предпримут все меры, чтобы предотвратить построение авторитаризма в России. Думаю, что если мы запретим администрации колонии, в которой сидит Яшин, посещать США, и арестуем их банковские счета, они дважды подумают перед тем, как ещё раз отправлять его в изолятор.

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