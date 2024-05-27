Используйте аффективную дистанцию: как защитить себя от лицемеров и лжецов

Для некоторых людей ложь становится второй натурой. На словах они говорят одно, а поступают совершенно иначе. Например, описывают себя как щедрых, бескорыстных и полезных людей, но, в целом, оказывают услуги только из корыстных побуждений. Лицемерные и лживые люди склонны дарить много комплиментов, имитировать уважение и восхищение только для того, чтобы получить от других одобрение.

Лицемерия всегда следует избегать. Как в рабочей, так и в семейной среде. Если вы, слыша несоответствие в рассказе лживого человека, ничего не говорите и тем самым принимаете и поощряете обман, то тем самым вы унижаете себя. В этот момент вы также ощущаете беспомощность.

Однако всегда нужно помнить об одном: вы не беспомощны. Вы можете повлиять на ситуацию. Давайте рассмотрим советы, как защитить себя от лживых и лицемерных людей.

Сохраняйте полное спокойствие

Разумно поставить человека на место, при этом не нападая на него. Ведь агрессия вредит всем: особенно тем, кто ее проявляет. Когда кто-то лжет нам, и мы постоянно страдаем от лицемерия, то вполне естественно чувствовать себя обиженным, обиженным, раздраженным и, естественно, злиться. Но гнев приносит минимум пользы в этих обстоятельствах. Оно может принести лишь временное удовлетворение, когда вы выскажете лжецу все, что думаете о нем. Затем вы вновь столкнетесь с негативными эмоциями, которые будут раздирать изнутри.

Самое разумное решение – сохранять полное спокойствие и влиять на ситуации с помощью рационального подхода и убедительных аргументов. Если лицемерие других заставляет вас испытывать негативные эмоции, то найдите способ их выплеснуть или подавить на время. Например, вы можете прекратить разговор с лицемерных и лживым собеседником, взять тайм-аут и вернуться к обсуждению темы только тогда, когда обретете внутреннее спокойствие.

Скорректируйте свои ожидания

Взаимодействие со лжецом заключается в следующем. Вы можете призывать его к совести, но не сможете заставить измениться. Порой очень сложно переубедить такого человека в своей правоте. А все потому, что он действует манипулятивно.

Например, обманщик может сам осуждать лицемерие и утверждать, что ненавидит фальшивых людей. В этом, однако, есть доля правды: лицемеры ненавидят в первую очередь себя и совершенно неспособны измениться. Вот, почему вам необходимо адаптировать свои ожидания к окружающей вас реальности.

Откажитесь от ожидания, что вы заставите обманщика признать правду. Он никогда не сделает этого. Да, это больно признавать. Но вы ничего не можете с этим поделать, кроме как эмоционально оторваться от лживых людей.

Используйте аффективную дистанцию

Аффективная дистанция – единственный функциональный инструмент, который у вас есть, чтобы защитить себя. Правда для лицемеров может быть чуждым понятием. Их единственная цель – победить, например, выиграть в споре или иметь подобие превосходства, важности. Когда вы действительно уверенны в себе и самодостаточны, то вам становится все равно, захочет ли лживый человек считать себя победителем. Всегда с хладнокровием и спокойствием устанавливайте границы, ограничивайте взаимодействие с лицемерными обманщиками до минимума и правильно расставляйте приоритеты в отношении себя.

Оставайтесь в текущей реальности

Это самый важный момент. Когда вы постоянно сталкиваетесь с ложью, газлайтингом (когда кто-то умышленно искажает факты прошлого или настоящего), то ваша самооценка страдает. Вы можете запутаться и усомниться в себе. Чтобы сохранить здоровую самооценку, оставайтесь в реальности, в настоящем моменте.

Если лицемером является близкий человек, которого вы любите, то у вас может возникнуть соблазн принять его неправду один, два, три или четыре раза. Однако помните, что так делать нельзя ради своего же благополучия. Отстаивайте свою позицию и не позволяйте другому человеку искажать существующую реальность. Тем более не позволяйте ему навязывать вам свои убеждения.

Занимайтесь саморазвитием и самосовершенствованием

Управлять разочарованиями и сложной динамикой в отношениях с лжецом совсем не просто. Даже если вы всеми силами пытаетесь сохранить спокойствие и оперировать убедительными аргументами, поведение обманщика может выводить из себя. Например, такой человек легко может обидеться, перестать с вами разговаривать и даже начать плохо о вас отзываться в разговоре с другими людьми. Конечно, это неприятно и унизительно.

Опять же, помните, что вы не беспомощны. Конечно, вы не несете ответственности за действия других, вы не можете изменить то, что они думают или как они действуют, но вы можете воздействовать сами на себя в целях защиты. Каким образом? Работая над собой, занимаясь саморазвитием и самосовершенствованием. Личностный рост – прекрасный инструмент защиты от манипуляторов, лжецов и лицемеров. Когда вы работаете над саморазвитием, то тем самым защищаете себя и сохраняете внутреннее спокойствие.