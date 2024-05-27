Подавлять потребности: токсичные вещи, которым нас научили в детстве и от которых нужно избавиться

Ваше сегодняшнее поведение напрямую зависит от того, чему вас учили в детстве. Этот опыт в течение психоаффективного развития превратился в шаблоны и стандарты, повторяющиеся каждый день. Давайте посмотрим вместе, каковы наиболее распространенные учения в нашей «родительской культуре», и как они отражаются в вашей взрослой жизни. А если вы хотите измениться, выберите новую стратегию и тактику поведения. При этом помните: это станет возможным, только благодаря глубокому познанию самого себя.

Соответствовать ярлыкам

Наш образ формируется в реляционной сфере. То, как мы себя воспринимаем, по сей день зависит от того, как видят нас окружающие. Если вы с детства слышали о том, что вы своенравный, капризный и непослушный сын, с большей степенью вероятности вы будете следовать именно этим принципам. То есть, вам не нужно стремиться стать хорошим поскольку вы точно знаете: у вас ничего не получится. И наоборот, если родители и знакомые характеризовали вас, как хорошего, послушного и исполнительного ребенка, вы таковым и останетесь, не позволяя себе отступить от правил даже на йоту и ругая себя за каждую ошибку. Таким образом, хороший ребенок, даже сегодня, находясь в отношениях, чрезмерно осторожен, на работе слишком тревожен по поводу сроков и качественного выполнения. Любая неприятность будет приносить разочарование. Это — перфекционист, который не позволит себе ни на минуту расслабиться. Мятежный ребенок, напротив, будет иметь оппозиционную позицию. Все, что предложит партнер, ему не подойдет. Он должен будет решить, что делать, и, скорее всего, ему тоже не понравится!

Работая над собой, вы можете определить, какой ярлык вы носите с детства и как это влияет на ваш взрослый мир. В идеале вы должны чувствовать себя свободно, что обрести все возможности для самовыражения, не оглядываясь на ярлыки, которые вам навесили в детстве.

Маскировать и подавлять потребности

С детства некоторых из нас учат подавлять и маскировать свои потребности. Тогда мы ищем уловки, чтобы их удовлетворить, иногда мы лжем партнеру, а иногда даже себе. Как в семейной жизни, так и в производственной среде мы должны внести ясность и определить, каковы наши ценности и действия, которые могут дать нам удовлетворение. Эмоции могут быть ценными показателями ваших потребностей. Если вы испытываете беспокойство, грусть или разочарование, спросите себя, что может лежать в основе этих эмоций, и что вы можете сделать, чтобы их удовлетворить.

Не бойтесь быть такими, какими вы есть, выражайте свои эмоции, это нормально для живого, чуткого и умного человека. Конечно же, это надо делать тактично и дипломатично, чтобы не обидеть окружающих (можно умеренно повысить голос и озвучить свою позицию, но без грубых слов и оскорблений). если вы будете вовремя избавляться от негативной энергии, вы освободите место для позитива, и ваша жизнь станет намного лучше.

Практиковать пассивную надежду

Довериться провидению и судьбе («Может быть, завтра все изменится каким-то чудодейственным способом») – это очень распространенная практика, но реальность совсем другая. Безусловно, завтра будет лучше, если вы примете меры и начнете двигаться ради собственного благополучия. Ничего не происходит по инерции, необходимо прилагать усилия, что-то планировать и предпринимать,

Не ценить свои ресурсы

Научитесь ставить перед собой конкретную цель, доверяя своим ресурсам и попыткам. Это является незаменимым шагом в получении от жизни того, чего мы хотим, и только это может привести к удовлетворению. Надежда понять самого себя, развязать все узлы и искоренить конфликты, которые портят вашу жизнь. Стремитесь стать лучшей версией самого себя, не полагаясь на «авось».

Судить и осуждать

Иногда мы действуем не из страха ошибиться. Мы настолько привыкли осуждать каждую малейшую ошибку, что не даем себе возможности попробовать. К сожалению, некоторые люди становятся жертвой этого “паралича”. Постарайтесь преодолеть это препятствие, не требуйте многого от себя и других, не становитесь слишком строгим судьей. Не бойтесь глупостей или неудачных попыток, каждая попытка, которую вы позволите себе с легким сердцем, будет успешной, потому что она должна вас чему-то научить. Это заставит вас расти.

Идите, ошибайтесь, анализируйте ошибки, терпите неудачу и все равно продолжайте идти.При этом не ищите виноватых, этот поиск требует огромных энергетических затрат, а вам надо экономить позитивную энергию. С каждым шагом вам будет становиться все легче, вы научитесь быть стрессоустойчивым и однозначно рано или поздно достигнете того, к чему стремитесь. А судить и осуждать — это не самая лучшая идея, пусть этим занимаются в судах и других, созданных для этого, инстанциях. Лучше станьте адвокатом для себя и окружающих, так будет легче достичь внутренней гармонии и взаимопонимания с людьми.

Не уметь себя ценить

Это то, что больше всего нам вредит. Вы когда-нибудь задумывались, почему, с одной стороны, мы хотим независимости, но, с другой стороны, мы ее боимся и связываем с состоянием недомогания и одиночества? Это происходит потому, что мы не понимаем нашу ценность и полностью игнорируем свой потенциал. Ваш образ формируется в отношениях, основанных на том, как видели нас другие и что заставляли нас чувствовать. Если в течение многих лет вас заставляли чувствовать, что вы ничего не стоите, вы будете продолжать так думать. Вы будете бояться действовать, и этот страх не позволит вам понять свой потенциал. Даже не сомневайтесь в том, что вы заслуживаете счастья, поскольку являетесь уникальным, способным, выносливым, красивым и добрым.

Не строить планы на будущее

К сожалению, далеко не у всех людей были мудрые родители, которые дали возможность своим детям самостоятельно принимать решения. Некоторые мамы и папы все решали за своих сыновей и дочерей. Они строили планы, удовлетворяли собственные амбиции и уважали своего ребенка, считая его продолжением самого себя. Если вы все время зависели от того, что скажут ваши отец и мать, вряд ли сегодня вы можете чувствовать себя самостоятельными и независимым. Это также относится к разряду токсичных вещей, которые портя вам жизнь и мешают проживать ее так, как хочется вам, а не кому-то еще.

Пришло время освободиться от этих оков, поскольку вы никому ничего не должны. Это ни в коем случае не означает отсутствие чувства ответственности за других, поскольку каждый из нас в какой-то степени от кого-то зависит, как и кто-то зависит от вас. Это означает, что вы на сто процентов ответственны за свою жизнь, поэтому имеете право выбирать себе тот путь, который считаете нужным. К примеру, это касается выбора профессии, спутника жизни, веры и самоопределения в других жизненных сферах. Прислушайтесь к советам, но не давайте возможности вами манипулировать, вас шантажировать и диктовать вам – взрослому человеку — свои правила.

Вместо заключения

Проанализируйте, что в вашей жизни является токсичным и что вам мешает быть счастливым. Вспомните свое детство и то, что вас огорчало и обижало в те годы. Не вздумайте кого-то обвинять или мстить, не относитесь слишком предвзято к своим родителям. Простите их и поймите, что они вас воспитывали так, как умели и считали нужным. Сегодня вы уже взрослый и можете исключить из своей жизни то, что вам мешает. Определите эти токсичные вещи и оставьте весь негатив в прошлом. Вы умеете право быть счастливым в своем представлении о счастье. Воспользуйтесь этой возможностью, и ваша жизнь заметно улучшится.