В iPhone можно будет перемещать и окрашивать значки приложений

Скорое обновление до iOS 18 обещает огромные изменения для пользователей iPhone. Согласно авторитетному источнику и журналисту Bloomberg Марку Гурману, пользователи смогут расставлять приложения на своем рабочем столе в произвольном порядке.

В настоящее время iOS ограничивает размещение ярлыков приложений в фиксированной сетке, но с выходом iOS 18 этой осенью эта проблема станет в прошлом. Пользователи смогут организовать свои приложения так, как им удобно, без ограничений.

Кроме того, iOS 18 предложит еще больше возможностей для персонализации. Пользователи впервые смогут менять цвет ярлыков приложений, добавляя индивидуальность и стиль своему устройству. Например, они смогут настроить соцсети на синий цвет, а финансовые приложения на зеленый.

Презентация iOS 18 ожидается на ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC, которая состоится 10 июня. Однако полноценный релиз ОС ожидается только после презентации новых iPhone осенью. Считается, что iOS 18 станет одним из самых масштабных обновлений за всю историю Apple, предлагая новые функции и расширенные настройки персонализации.

Кроме того, Apple уже начала продажу отремонтированных iPhone 14, что может быть интересным для тех, кто хочет обновить свое устройство по более доступной цене.