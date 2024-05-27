Названы лучшие бюджетные смартфоны 2024 года

Редакция портала «Палач» составила список лучших бюджетных смартфонов 2024 года стоимостью до 20 тысяч рублей.

Список открывает Poco M6 Pro, цена которого стартует от 17,3 тысячи рублей. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99 Ultra, имеет тройную камеру с разрешением 64, 8 и 2 Мп, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

Следующим в списке идет Infinix Note 40 за 18 тысяч рублей. Его ключевая особенность — поддержка беспроводной зарядки MagCharge мощностью 20 Вт и проводной зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит, основной камерой на 108 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп. Внутри стоит процессор Helio G99 Ultimate, а также есть стереодинамики JBL, защита IP54 и память 8/256 ГБ.

Третье место занимает Samsung Galaxy A25, стоимость которого начинается от 17,3 тысячи рублей. Он имеет 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD, частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит. За производительность отвечает чип Exynos 1280, а камеры представлены тремя модулями на 50, 8 и 2 Мп. Эксперты отмечают, что этот смартфон стоит выбрать, если вы не доверяете китайским брендам.

Также в список вошли Realme 12 5G за 19,8 тысячи рублей и Tecno Camon 30 за 20,8 тысячи рублей.