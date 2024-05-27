 

Названы лучшие бюджетные смартфоны 2024 года

27.05.2024, 7:45, Разное
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Редакция портала «Палач» составила список лучших бюджетных смартфонов 2024 года стоимостью до 20 тысяч рублей.

Список открывает Poco M6 Pro, цена которого стартует от 17,3 тысячи рублей. Он оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99 Ultra, имеет тройную камеру с разрешением 64, 8 и 2 Мп, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

Следующим в списке идет Infinix Note 40 за 18 тысяч рублей. Его ключевая особенность — поддержка беспроводной зарядки MagCharge мощностью 20 Вт и проводной зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит, основной камерой на 108 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп. Внутри стоит процессор Helio G99 Ultimate, а также есть стереодинамики JBL, защита IP54 и память 8/256 ГБ.

Третье место занимает Samsung Galaxy A25, стоимость которого начинается от 17,3 тысячи рублей. Он имеет 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD, частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит. За производительность отвечает чип Exynos 1280, а камеры представлены тремя модулями на 50, 8 и 2 Мп. Эксперты отмечают, что этот смартфон стоит выбрать, если вы не доверяете китайским брендам.

Также в список вошли Realme 12 5G за 19,8 тысячи рублей и Tecno Camon 30 за 20,8 тысячи рублей.


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