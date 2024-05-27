Отдых и оздоровление в Пятигорске всей семьей

Когда планируется отдых всей семьей в Пятигорске, важно изначально определиться с локациями и местами для обязательного посещения. Город расположен в экологически благоприятной зоне. Но здесь также имеется масса возможностей для приятного времяпровождения, положительные и незабываемые эмоции обеспечены каждому!

Отдых на «5+»

В Пятигорске имеется огромное количество оздоровительных заведений, где можно поправить здоровье. Прибыв в город с детьми, следует побывать в зоопарке, частично контактном, где для животных созданы оптимальные условия пребывания. Выстроены вольеры открытого и закрытого типа, в них содержатся львы с волками, верблюды, овцы, огромное количество редких птиц. Комфортный отдых с детьми в Пятигорске гарантирован при заселении в «Родник», это парк-отель, расположившийся на берегу водоема. Здесь предусмотрены все условия для релакса, где можно заселиться только на 1 день и получить массу удовольствий:

рыбалка и водные прогулки;

все условия для организации пикника;

детские площадки с развлекательными программами;

сауны с процедурами СПА и пр.

И таких мест в городе много! Интересным станет Ботанический сад с уникальной коллекцией растений, собранных из отдельных климатических поясов и бережно хранящихся. Здесь встречает гостей оранжерея и дендрарий. Интересным станет посещение парка «Цветник», территории им. Кирова.

Положительные впечатления

Предусмотрены в Пятигорске и культурные развлечения. Можно отправиться в театр Оперетты или в именитый «Золотой ключик», где ребятам не придется скучать. Не стоит проходить мимо Планетария с трансляцией интересных фильмов о вселенной и необъятном космосе.

Дети будут рады посещению аквапарка под названием «Город солнца». Территория открытого типа встречает гостей всевозможными горками и развлекательными снарядами, водными аттракционами и джакузи. А ленивая река поможет совершить головокружительный сплав! Еще одно притягательное место – центр батутного формата Rabbit. Здесь смогут попрыгать посетители всех возрастов, как новички, так и опытные профессионалы в этом деле.

Прогулявшись по городу и получив заряд хорошего настроения, нужно основательно подкрепиться. Гостей встречает кондитерская под названием «Эрмитаж» с уникальными угощениями. В кафе «Крыша» модно не только поесть местных изысков, но и насладиться видами горных вершин, виднеющихся через панорамные окна. Перенестись в лермонтовские времена поможет ресторан «Печорин», где все стилизовано под старину, а блюда поражают глубиной своего исполнения!