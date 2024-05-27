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Мартин Нечас на распутье

27.05.2024, 6:06, Новости
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«Каролина» не будет продлевать контракт с Марином Нечасом. Основная причина такого шага со стороны менеджмента клуба кроется в финансовых ограничениях.

При этом «Харрикейнз» остаются одним из самых интересных проектов лиги, а болельщики частенько делают на поединки команды фаворитные ставки. Тем более, что сегодня бетторам доступны букмекеры с фрибетом.

В это межсезонье у команды будет порядка 30 млн свободных средств, но кроме Нечаса, необходимо продлить контракты с другими ключевыми игроками: Сетом Джарвисом, Бреттом Пеши, Джейком Гюнцелем, Тейво Теравайненом, Бренди Шеем, Джорданом Мартинуком и Дереком Степаном. Для генерального менеджера Дона Уодделла это означает серьезную и кропотливую работу по распределению бюджета, где приоритетными станут продления с Джарвисом, Пеши и Гюнцелем.

Кроме финансовых вопросов, существует еще одна причина, по которой Нечас может покинуть команду – разногласия с главным тренером Родом Бриндамором относительно своей роли. Нечас, будучи универсальным игроком, способен играть как центрфорвард, что очень необходимо «Каролине» во втором звене. Однако тренерский штаб видит его исключительно как крайнего нападающего и не готов предоставить более значимую роль.




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