Мнение «аналитика»: О солдатской правде бойцов «на нуле»… Кто ответит?

Пишут, что на фото — реальный шеврон одного из тех сотен тысяч российских бойцов, что сейчас успешно решают все поставленные командованием задачи в зоне специальной военной операции. Разумеется, не обо всём оттуда можно рассказывать. У многих там есть секреты в работе.

Но вот чтобы — такие…

Просто вчитайтесь в текст. Что же он делает такого…?

И ещё… Ну вот если он — «не знает», то кто знает?

А кто — ответит?

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