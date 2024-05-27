 

Мнение «аналитика»: О солдатской правде бойцов «на нуле»… Кто ответит?

27.05.2024, 6:00, Разное
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Пишут, что на фото — реальный шеврон одного из тех сотен тысяч российских бойцов, что сейчас успешно решают все поставленные командованием задачи в зоне специальной военной операции. Разумеется, не обо всём оттуда можно рассказывать. У многих там есть секреты в работе.

Но вот чтобы — такие

Просто вчитайтесь в текст. Что же он делает такого…?

И ещё… Ну вот если он — «не знает», то кто знает?

А кто — ответит?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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