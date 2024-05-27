Мнение «аналитика»: О солдатской правде бойцов «на нуле»… Кто ответит?
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Пишут, что на фото — реальный шеврон одного из тех сотен тысяч российских бойцов, что сейчас успешно решают все поставленные командованием задачи в зоне специальной военной операции. Разумеется, не обо всём оттуда можно рассказывать. У многих там есть секреты в работе.
Но вот чтобы — такие…
Просто вчитайтесь в текст. Что же он делает такого…?
И ещё… Ну вот если он — «не знает», то кто знает?
А кто — ответит?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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