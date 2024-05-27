Моральное двуличие — обозреватель Guardian объяснил возмущение США и Израиля запросом МУС ордера на арест Нетаньяху

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Возмущение израильских и американских лидеров по поводу решения Международного уголовного суда добиваться ареста премьер-министра Биньямина Нетаньяху отражает убеждение западных политиков, что «все люди равны, но некоторые более равны, чем другие», пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдейлл. По словам Тисдейлла, на Западе, похоже, считают насилие в отношении палестинцев более приемлемым, чем насилие в отношении израильтян.



АР

Возмущение израильских и американских лидеров по поводу принятого прокурором Международного уголовного суда решения добиваться ареста премьер-министра Биньямина Нетаньяху за военные преступления пролили свет на старую реальность: «для политических лидеров все люди равны, но некоторые более равны, чем другие», пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдейлл.

По словам Тисдейлла, в основе возражений лежит намёк, — который ни в Израиле, ни в США, ни в Великобритании, конечно же, не высказывают публично, — на то, что насилие в отношении обездоленных и лишённых права голоса палестинцев является менее неправильным или более приемлемым, чем насилие в отношении израильтян. В связи с этим эти возражения решением МУС «показательны и вызывают тревогу». Обозреватель осуждает нападение ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года, но подчёркивает, что оно не оправдывает непропорциональный и неизбирательный ответ страны в секторе Газа.

Нетаньяху и президент США Джо Байден настаивают на том, что одновременное привлечение к ответственности лидеров Израиля и ХАМАС подразумевает «моральную эквивалентность». Однако, по мнению автора статьи, это не так — это лишь подразумевает, что все виновные должны ответить в равной степени, кем бы они ни были.

«Удивительно, насколько трудно западным лидерам воспринимать концепцию равенства перед законом, даже когда они разглагольствуют о поддержании демократического, основанного на международных правилах порядка», — пишет Тисдейлл.