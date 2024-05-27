 

Австралийский эксперт – если Запад не поможет Украине, РФ может победить

27.05.2024, 5:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Чтобы развеять страхи перед обострением украинского конфликта или даже ядерной войной, надо дать Украине средства для жёсткого ответного огня, считает аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис. В интервью CNN он подчеркнул, что администрации Байдена пора понять: если Украина не получит западного оружия, РФ продолжит добиваться успехов на поле боя и может оказаться победительницей в 2025 году.

Что понадобится, чтобы преодолеть эти страхи? Я хочу сказать, насколько всё плохо?

МАЛКОЛЬМ ДЭВИС, старший аналитик Австралийского института стратегической политики: Администрация Байдена и НАТО должны понять, что если они не позволят Украине защищать себя, используя оружие, которым США и другие снабжают Украину, для нанесения решительных ударов, в том числе по самой России, то существует риск, что РФ продолжит добиваться успехов в продвижении на Украине. Люди будут гибнуть. И в конце концов мы, возможно, увидим ситуацию, когда в 2025 году РФ предстанет победителем. Кроме того, есть сценарий, по которому РФ удалось преуспеть на Украине благодаря комбинации угроз и агрессии, и это побудит Путина в итоге сделать то же самое в отношении НАТО. То есть вы окажетесь в той самой ситуации, которой так боится Байден в плане распространения войны или даже ядерной войны.

Лучший способ справиться с этой угрозой — это дать Украине средства для жёсткого ответного огня через использование поставленного Западом оружия и в то же время увеличить силу сдерживающих посланий в адрес Москвы, чтобы убедиться, что она не использует ядерное оружие.

Нерешительность, которую мы видим, незамедлительно сказывается на поле боя. Выходит ли здесь на передний план политика США?

МАЛКОЛЬМ ДЭВИС: Я не уверен, что это американская политика как таковая. Внутри администрации Байдена есть группа, которая обеспокоена перспективой обострения конфликта. Госсекретарь пытается выступать против этих страхов, говоря, что США должны разрешить Украине больше использовать эти вооружения. Однако советник по национальной безопасности, на мой взгляд, так же сдержан, как президент Байден. Так что это происходит в администрации или в дебатах внутри администрации, и таков фон американской внутренней политики в год выборов.

Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.


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