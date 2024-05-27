 

Мнение «аналитика»: О беспрецедентном количестве врагов… Ой, с чего бы?

27.05.2024, 3:45, Разное
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Я в некотором недоумении… Говорят, количество «врагов» у одной очень миролюбивой страны стало «беспрецедентно» большим. Никогда такого не было и вот опять…

Загадка прямо-таки. С чего все они так ополчились?

У нас «никогда не было так много врагов внутри и снаружи», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в первый день своего государственного визита в Германию. Его слова приводит RMC. «Я думаю, что мы переживаем момент в нашей Европе, который имеет экзистенциальное значение, потому что я действительно считаю, что наша Европа может умереть», — отметил нынешний французский лидер.

А несколько ранее нынешний глава евродипломатии Жозеп Боррель сетовал, что авторитет Европы упал ниже плинтуса на глобальном Юге. Хотя Европа — вся такая «белая и пушистая», не то, что #Россия.

И вдруг — упс!

Кругом одни враги…

С чего бы вдруг?

Случилось что?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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