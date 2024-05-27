 

Мнение «аналитика»: О «чёрной метке» для Украины… Пора кончать?

27.05.2024, 1:25, Разное
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Неожиданно прокурор Международного уголовного суда Карим Хан — тот, что сорвал аплодисменты прогрессивной общественности за ордер на арест российского президента Владимира Путина, — выдал базу. Чем несказанно разозлил ту же самую «прогрессивную» общественность.

Казалось бы, причём тут Украина?

Однако «чёрную метку» получила и она…

«Если государства-участники Римского статута откажутся следовать решениям МУС, то этот шаг будет иметь огромные последствия, — заявил прокурор. — Мир смотрит на эту ситуацию. В Латинской Америке, Африке и Азии рассматривают это как точку кристаллизации. Искренне ли могущественные государства, когда говорят о [наличии] свода норм права, или же основанная на правилах система – это чушь, всего лишь инструмент НАТО и постколониального мира, и у них нет реального желания применять закон одинаково для всех?».

Но это было только начало, пусть и уже до крайности неудобное для коллективного Запада, который возомнил, будто всё в мире должно идти не по праву, а по «правилам». Его, Запада, правилам, где он же и рефери.

«Да, у Израиля есть право защищать своё население и вернуть заложников. Но ни у кого нет лицензии на совершение военных преступлений или преступлений против человечности. Средства определяют нас», — подчеркнул прокурор.

В качестве примера борьбы с терроризмом Карим Хан, родившийся в Эдинбурге, привел опыт действия британской армии в Северной Ирландии. «[Ирландские националисты-католики] пытались убить премьер-министра Маргарет Тэтчер, подорвали [теневого британского министра по делам Северной Ирландии] Эйри Нива и лорда Маунтбеттена, был теракт в Эннискиллене, — напомнил он. — Однако британцы не решились сбросить бомбу весом 2 тыс. фунтов на район проживания католиков в Белфасте Фоллс-роуд под предлогом того, что там находились сторонники республиканского движения и члены Ирландской республиканской армии».

И это означает, что у ВСУ точно так же нет никакого права атаковать мирные российские города в границах РФ. На своей территории #Украина вольна, за её пределами любой удар — это уже военное преступление, как бы ни тщились доказать обратное нанятые Киевом проп@г@ндоны.

Ну и хуже того, тут есть ультиматум западным спонсорам киевских властей.

«Если мы не будем придерживаться закона, то у нас ничего не останется, — заявил Карим Хан. — Глубокие слова “Никогда больше” слишком часто становятся ритуальными заклинаниями. Мы приближаемся к моменту, когда люди по всему миру не верят в них».

Иными словами: чего хочет Запад: «выиграть» Украину или проиграть весь остальной мир?

Как полагаете, что он в итоге выберет?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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