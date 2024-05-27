Лук, чеснок, спаржа и не только: лучшие пребиотические продукты для похудения

Учеными доказано, что пробиотики и пребиотики, которые мы получаем во время еды, оказывают благотворное влияние на здоровье. Что касается пребиотических продуктов, они также могут способствовать похудению. Хотя пребиотические продукты сами по себе не приводят к потере веса, некоторые из них помогают быстрее насытиться, тем самым уменьшая общее потребление. Расскажем о десяти лучших, по мнению диетологов, пребиотических продуктах для похудения.

Лук и чеснок

Лук и чеснок придают особенный вкус самым разным блюдам, поэтому их часто добавляют в рацион. Лук богат инулином, который стимулирует рост лактобактерий и бифидобактерий в кишечнике. В чесноке содержатся фруктоолигосахариды, которые не только помогают избавиться от лишних килограммов, но и обладают противовоспалительным действием. Лук и чеснок также рекомендуют употреблять для снижения давления и уровня триглицеридов в крови.

Спаржа

Эксперты считают, что пребиотические свойства спаржи также помогут избавиться от лишнего веса, если ее включать в рацион в больших количествах. Диетологи отмечают, что эта овощная культура также богата инулином. Благодаря всего двадцати семи калориям и трем граммам пищевых волокон, содержащимся в одном стакане сырой спаржи, вы будете ощущать чувство сытости между основными приемами пищи. В спарже содержатся антиоксиданты, в том числе витамины A, C и E.

Бобовые

Фасоль является еще одним пребиотическим продуктом, который необходимо добавить в рацион, если вы хотите похудеть. В фасоли в больших количествах содержится белок и клетчатка, также она отличается низким гликемическим индексом. Это дает вам возможность долго оставаться сытыми, а также поддерживать в крови уровень сахара, что также помогает снижать вес.

Овес

В цельнозерновом овсе присутствуют фитохимические вещества, обладающие пребиотическим действием. Однако эта культура важна не только для потери веса. В цельнозерновом овсе содержится не только растворимая, но и нерастворимая клетчатка, способствующая здоровью кишечника и помогающая долго сохранять чувство сытости. Его рекомендуется включать в сбалансированную диету.

Семена льна

Семена льна очень просто включить в рацион. Их достаточно измельчить, после чего добавлять в смузи, йогурты, овсянку, злаки. Семена льна считаются универсальными пребиотиками, богатыми питательными веществами. В ходе исследований ученые пришли к выводу, что потребление в больших количествах пищевых волокон не только является профилактикой лишнего веса, но и снижает уровень холестерина.

Водоросли

В морских водорослях содержатся полисахариды и пищевые волокна, помогающие сбросить вес. Они помогают вам дольше чувствовать себя сытым, несмотря на низкую калорийность продукта. Морские водоросли также богаты жирными кислотами омега-3, аминокислотами и витаминами A, группы B, C и E. Для этих питательных веществ характерны противовоспалительные свойства. Они также способствуют снижению веса и уменьшению риска хронических заболеваний.

Незрелые бананы

В качестве источника пребиотиков диетологи рекомендуют включать в рацион незрелые бананы. В недозрелых бананах в больших количествах, чем в созревших, содержится пребиотическая клетчатка, или резистентный крахмал. Содержащийся в больших количестве в зеленых бананах резистентный крахмал, устойчивый к воздействию пищеварительных ферментов, помогает снижать вес, снижая аппетит и увеличивая чувство сытости.

Авокадо

Плоды авокадо богаты растворимой пектиновой клетчаткой, имеющей пребиотические свойства. Если употреблять авокадо в умеренных количествах, то вы сможете обеспечить организм необходимыми полезными жирами, которые помогут долго сохранять чувство сытости, но при этому способствуют похудению благодаря невысокому содержанию калорий. В авокадо содержатся каротиноиды, мононенасыщенные жиры, калий и пищевые волокна, снижающие риск хронических заболеваний. А калий и лютеин способствуют снижению давления.

Греческий йогурт

Живые культуры, содержащиеся в греческом йогурте, делают его носителем пребиотиков и пробиотиков. Но это лишь одно из нескольких свойств, помогающих сбросить лишний вес в ходе употребления йогурта. Греческий йогурт представляет собой богатую белком пищу, которую рекомендуется иметь в сбалансированном рационе, так как это полезно и для кишечника, и для здоровья в целом. Белок помогает людям дольше чувствовать себя сытыми и потреблять меньше калорий, тем самым позволяет им снизить вес.

Миндаль

Миндаль является хорошим источником пребиотиков. В нем много полезных питательных веществ для кишечного микробиома. Благодаря содержащейся в миндале пищевой клетчатке на длительное время обеспечивается чувство сытости. Это также отличный источник нежирного белка. В ходе проведенных исследований люди, потребляющие миндаль, смогли значительно снизить массу тела.