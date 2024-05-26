Мнение «аналитика»: О сильной стороне кремлёвских «методичек»… — Логика?

Простодушно и чистосердечно признаю́сь… Это ведь что-то «смягчает», кстати?

Короче, подогнали «методичку». Самую настоящую — кремлёвскую. Отменного качества (если других не видел).

Вот, сижу, пробую… Цокаю языком…

Но такое дело, в общем-то, нельзя в одиночку. Потому…

…читаем вместе.

«В: Разве готовилась Россия к СВО все восемь лет и особенно в 2021 году? Разве это не #НАТО напало на Россию руками украинских «прокси» в конце 2021 — начале 2022 года?

О:

1. НАТО напало без объявления войны на Украину в 2014 году, оккупировало Украину путем государственного переворота.

2. Потом стало строить путём террора из Украины Антироссию в целью позже напасть на Россию на Донбассе и в Крыму.

3. Сначала #Россия надеялась на компромисс, подписав Минские соглашения.

4. Но после того как и новый президент Владимир Зеленский в 2020 году встал на путь войны, стало ясно, что компромисс с Украиной-Антироссией не возможен.

5. А война шла все эти восемь лет: террористическая война против свободного народа Донбасса.

6. СВО — это была попытка прекратить 8-летнюю войну террором против Донбасса.

7. И попытка превентивно предотвратить «большую войну», которую готовило НАТО руками ВСУ к 2023 году — накануне выборов в России.

8. Поэтому СВО — это против войны. И это необходимая оборона».

Короче, всё ли тут понятно?

Хотя бы логику поняли?

Хотя бы нашли?

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