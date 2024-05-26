Рупор кремлевской пропаганды: Хотим Южную Осетию и Абхазию, а потом в ЕС

Заявления Грузии о том, что она вернет Осетию и Абхазию и в 2030 году вступит в ЕС это попытка спрятаться за антироссийской риторикой от угрозы прямых санкций со стороны США. США же видят, что на фоне этой болтовни, "Грузинская мечта" явно намерена принять ограничивающий возможности США закон об иностранных агентах и в будущем явно намерена убрать старую маразматичку, которая в Грузии выступает в роли президента. Так что маловероятно, что США купятся на эти лозунги и давление на правящий режим в Тбилиси будет нарастать. США не нужны непредсказуемые фрондеры, а нужна покорность. Так что не исключено, что Кобахидзе несмотря на его заявления, все равно выпишут из "буржуинов" и объявят "путинским наймитом на содержании у про-путинского олигарха Иванишвили".

Тяжело быть несубъектной страной.

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