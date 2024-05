Мнение: Ковбойская дипломатия еврокомиссаров, изъятие американского имущества и санкции Китая против ВПК США

1. Европейские политики, несмотря на свою рыхлую и миролюбивую личину, ведут себя как настоящие бандиты, угрожая лидерам стран, которые пытаются защитить свой суверенитет от западного влияния (ссылка):



Еврокомиссар угрожал премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе судьбой премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Об этом говорится в заявлении самого Кобахидзе на сайте грузинского правительства.

По его словам, грузинский народ давно привык к различным угрозам, но даже на этом фоне его шокировала угроза, прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров. В частности, в разговоре, утверждает Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным».

«Когда в контексте шантажа, связанного с законом “О прозрачности”, упоминают премьер-министра Словакии, который несколько дней назад подвергся нападению и который сейчас находится на лечении, это нас крайне беспокоит», – добавил грузинский премьер, пояснив, что посчитал себя обязанным обнародовать эту информацию «в целях профилактики».

После того, как эта история стала достоянием общественности, еврокомиссару не оставалось ничего другого, кроме как признаться в содеянном (ссылка):



Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах, но его слова не были угрозой, их “вырвали из контекста”. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии заявлении Варгейи.

“В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар. – Я почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, который может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии”.

Большая глупость со стороны еврокомиссара — эта угроза нанесёт серьёзный ущерб внешней политике Евросоюза и резко усилит евроскептицизм в Грузии. А причина проста — потеряв самостоятельность, Европа деградировала до уровня неблагополучной страны третьего мира. К власти в Европе пришли неумные политики, которым в старой Европе не доверили бы управление даже старой туристической гондолой. Неудивительно, что новые кадры совершают нелепые ошибки.

2. Россияне смогут потребовать конфискации американского имущества в России в случае, если их имущество будет конфисковано в США (ссылка):



Президент России Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества России в США, соответствующий указ подписан 23 мая. <…>

Уточняется, что речь идет о находящемся на территории РФ движимом и недвижимом имуществе Соединенных Штатов, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им долях в уставных капиталах российских компаний, ценных бумагах и других имущественных правах США и американцев в РФ.

«Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальными законодательством РФ, с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба. В заявлении в том числе содержится оценка ущерба», — указано в пункте документа.

После этого суд в случае подтверждения факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество может передать ему в качестве компенсации права на имущество США в РФ «с учетом принципа соразмерности» из того перечня, который составит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Ситуация неприятная, но в целом она нам на руку, так как она укрепляет класс крепких патриотических собственников, активы которых жёстко привязаны к России. Такие собственники, в свою очередь, очень важны как для нашей экономики, так и для нашей политики.

3. Китай пока ещё думает, вводить ли контрсанкции против гражданских отраслей западных стран (ссылка). А вот против военной машины США китайцы уже ввели ковровые контрсанкции (ссылка):

МИД Китая объявил о введении санкций против 12 американских военно-промышленных компаний, а также десяти руководителей. Поводом для такого решения стала продажа оружия Тайваню, а также необходимость ответа на санкции США, введенные против предприятий, которые связаны с Россией, сообщает ТАСС.

Под ограничительные меры попали Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics, Javelin Joint Venture, Raytheon Missiles, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, General Dynamics Information Technology, General Dynamics Mission Systems, Intercoastal Electronics, System Studies and Simulation, Iron Mountain Solutions, Applied Technology Group и Arcient.

Представители ведомства указали, что Вашингтон долгое время игнорировал позицию Китая по украинскому кризису и вводил «незаконные односторонние санкции», а оружейные сделки с Тайванем подрывают суверенитет страны. Недвижимость и другие активы всех указанных компаний на территории КНР будут заморожены. <…>

Ранее Пекин объявил о вводе санкций за торговлю оружием с Тайванем против General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense и Space & Security.

Эксперты давно уже предсказывают закат глобальной торговли и фрагментацию планеты на экономические регионы, то есть возврат в более здоровую ситуацию 18-го или 19-го веков. Забавно, что восстанавливают торговые границы именно Соединённые Штаты — страна, которая проиграет от возврата к массовому протекционизму сильнее всех.