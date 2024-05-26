BoostR представила внешнюю видеокарту с SSD и USB-хабом на базе Radeon RX 7600M XT

BoostR представила инновационное устройство, объединяющее в себе внешнюю видеокарту, SSD и USB-хаб, основанное на технологиях AMD. Это устройство позволяет превратить любой совместимый ноутбук в мощную игровую машину, идеально подходящую как для портативных, так и для настольных компьютеров. Внешняя видеокарта работает на базе AMD Radeon RX 7600M XT (8 ГБ) и подключается к компьютеру через интерфейс Oculink или USB4.

Устройство обладает мощностью от 100 до 120 Вт, что соответствует максимально допустимому значению для данного типа адаптера от AMD. Среди его особенностей – возможность установки дополнительного SSD-накопителя, наличие двух разъемов DisplayPort 2.0, двух HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, слота для SD-карты и порта RJ45.

Некоторые блогеры уже успели протестировать устройство и остались довольны его производительностью. Например, в игре Forza Horizon 5 при разрешении 1440p и максимальных настройках устройство обеспечивает кадровую частоту от 110 до 120 кадров в секунду, а в игре Horizon Forbidden West настройки на уровне 1080p и средние показатели графики поддерживают кадровую частоту от 70 до 80 кадров в секунду.

В начале продаж цена устройства составляет $500 (примерно 44,8 тыс. рублей), однако ожидается, что со временем стоимость увеличится.