Скандалы: Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о ситуации в ЦАР в интервью GREY ZONE

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным «Салем», который руководит направлением ЦАР, дал большое интервью GREY ZONE

К слову, Подольский бывший командир 5-го штурмового отряда, Герой России и кавалер пяти Орденов Мужества. В интервью он развеял некоторые мифы о работе «Оркестра» в ЦАР, а также поделился оперативно обстановкой и некоторыми данными об операциях формирования в стране.

Более того, Салем рассказал о сотрудничестве с правительственными силами и противодействии боевикам. Об этом сообщает «Правда.ру».

В GREY ZONE подчеркнули, что еще несколько дет назад ЧВК «Вагнер» выбивала боевиков, стоящих на окраине столицы ЦАР. В то время власти государства контролировали лишь несколько процентов территории страны, но сейчас ситуация кардинально иная.

Илья Сашин