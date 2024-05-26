 

Скандалы: Командир ЧВК «Вагнер» рассказал о ситуации в ЦАР в интервью GREY ZONE

26.05.2024, 20:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным «Салем», который руководит направлением ЦАР, дал большое интервью GREY ZONE

К слову, Подольский бывший командир 5-го штурмового отряда, Герой России и кавалер пяти Орденов Мужества. В интервью он развеял некоторые мифы о работе «Оркестра» в ЦАР, а также поделился оперативно обстановкой и некоторыми данными об операциях формирования в стране.

Более того, Салем рассказал о сотрудничестве с правительственными силами и противодействии боевикам. Об этом сообщает «Правда.ру».

В GREY ZONE подчеркнули, что еще несколько дет назад ЧВК «Вагнер» выбивала боевиков, стоящих на окраине столицы ЦАР. В то время власти государства контролировали лишь несколько процентов территории страны, но сейчас ситуация кардинально иная.

Илья Сашин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Мнение «аналитика»: О беспрецедентном количестве врагов… Ой, с чего бы?

27.05 / Мнение «аналитика»: О «чёрной метке» для Украины… Пора кончать?

27.05 / Лук, чеснок, спаржа и не только: лучшие пребиотические продукты для похудения

26.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Освобождено Нетайлово

26.05 / Мнение «аналитика»: О сильной стороне кремлёвских «методичек»… (Л) — Логика?

26.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Хотим Южную Осетию и Абхазию, а потом в ЕС

26.05 / Мнение: Ковбойская дипломатия еврокомиссаров, изъятие американского имущества и санкции Китая против ВПК США

26.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Свердловский форсаж

26.05 / BoostR представила внешнюю видеокарту с SSD и USB-хабом на базе Radeon RX 7600M XT

26.05 / Правительство утвердило порядок оказания оккультных услуг населению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика