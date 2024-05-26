 

Правительство утвердило порядок оказания оккультных услуг населению

26.05.2024, 19:33, Разное
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С 1 сентября 2024 года оказание оккультных услуг населению в России будет производиться в соответствии с порядком, утверждённым правительством Российской Федерации. Лицам, занимающимся такой деятельностью, придётся подтвердить квалификацию, получить государственный документ установленного образца и платить налоги.

Перечень специальностей расширяется двумя позициями: «Оккультные и эзотерические практики, мистическое наставничество» и «Целительство, знахарство, лечение альтернативными методами». Заниматься этим можно будет со статусом самозанятого или индивидуального предпринимателя, но даже в первом случае придётся платить повышенный налог в связи с высокорисковым характером деятельности – не менее 25% от прибыли или 50 тысяч рублей в месяц (в зависимости от того, какая сумма больше).

Подтверждать квалификацию знахарей и целителей будет Институт альтернативной медицины при Российской академии естественных наук (ИАМ РАЕН им. Д. Давиташвили). Кто сможет аттестовать астрологов, гадалок и энерготерапевтов, пока неясно – этот вопрос предстоит решить до середины июня.

За работу без лицензии эзотериков будут штрафовать на весь месячный оборот, а в случае повторного нарушения в течение года – на средний месячный оборот в шестикратном размере. При расчёте суммы учтут и «пожертвования», и переданные в дар ценные вещи. Осенью заработает горячая линия для приёма сообщений от граждан о работе нелицензированных специалистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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