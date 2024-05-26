Apple запустила в продажу восстановленные iPhone 14 по выгодной цене

Компания Apple начала продажу восстановленных моделей iPhone 14 на своем официальном веб-сайте, пишет портал MacRumors. Цены на эти устройства начинаются от $619 за iPhone 14, $759 за iPhone 14 Pro и $849 за iPhone 14 Pro Max. Пока что модель iPhone 14 Plus не доступна для приобретения.

Покупатели могут выбирать из различных конфигураций и цветов для всех моделей, а при покупке версий с большим объемом памяти предоставляется дополнительная скидка. Следует отметить, что количество восстановленных устройств может меняться со временем.

Официально восстановленные iPhone и другие продукты Apple – это устройства, которые были проданы, а затем возвращены из-за брака или других причин. Apple проводит полную проверку устройств, заменяет необходимые детали на новые, после чего они становятся доступны для покупки по более низкой цене. Они также имеют уникальный серийный номер, что помогает отличить их от новых устройств на вторичном рынке.

Линейка iPhone 14 была представлена в сентябре 2022 года. С появлением новых моделей серии 15, Apple прекратила производство iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, но iPhone 14 и 14 Plus по-прежнему доступны для покупки по цене от $699 и $799 соответственно.