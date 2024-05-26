Скандалы: ЧВК «Вагнер» помогла спортсменам из ЦАР выступить в России

Российские инструкторы помогли сборной Центральноафриканской Республики по боксу выступить на крупных международных соревнованиях, проходивших этой зимой в России.

Об этом рассказал командир ЧВК «Вагнер» в ЦАР и Герой России Дмитрий Подольский (позывной «Салем»). Отвечая на вопросы руководителя Telegram-канала Grey Zone о сфере деятельности российских специалистов в ЦАР, «Салем» подробно рассказал об оперативной обстановке в стране, а также о ключевых операциях «Оркестра» вместе с Вооруженными силами республики (FACA) за последнее время.

Командир ЧВК «Вагнер» отметил, что российские инструкторы продолжают обучать и тренировать бойцов ВС ЦАР, а также контролируют проведение антитеррористических и разведывательных мероприятий на территории страны.

Подольский также рассказал о нескольких гуманитарных проектах, инициированных силами ЧВК «Вагнер». Одним из них стала помощь молодым спортсменам из ЦАР, которые смогли силами «Компании» приехать на соревнования в РФ.

«В недавнем времени мы оказали помощь сборной команде Центральноафриканской Республики по боксу, 17-18 лет. Отправили их совместно с Федерацией бокса РФ на наш Дальний Восток, в город Комсомольск, где проходил международный турнир памяти погибшим советским и российским воинам различных локальных военных конфликтов. Один боксер даже занял третье место. Участвовали там дети из где-то около 10 или 12 стран», — рассказал «Салем».

В интервью Дмитрий Подольский отметил, что боксеры из ЦАР приезжали несколько раз еще в Советский Союз – так, спортсменам удалось увидеть нашу страну в 1978 и 1985 году. Однако с тех пор африканским боксерам не удавалось выступить в России, и инструкторы ЧВК «Вагнер» подарили молодым боксерам такую возможность.

«Мы здесь и организовали им поездку. Они были под впечатлением – впервые в жизни снег увидели!», — добавил «Салем».

Олег Викторов