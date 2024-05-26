Мнение: Увольнения в Диснее и Пиксаре, фронда учителей в США и «свобода слова» в Канаде

1. Дисней платит высокий налог за повестку, которой он щедро начиняет каждый фильм и каждый мультфильм. Зрители не любят повестку, так что просмотры снижаются, и ведущая американская развлекательная корпорация несёт колоссальные убытки. Диснею уже приходится массово сокращать сотрудников, в том числе и в знаменитой студии Пиксар, которая была в 30-40 лет назад пионером в области компьютерной анимации (ссылка):



Руководство анимационной студии Pixar объявило о начале увольнения 14 процентов (175 из 1300) сотрудников, пишет The Hollywood Reporter.

Шаги предпринимаются в рамках общекорпоративных мер по уменьшению расходов Walt Disney, которой с 2006 года принадлежит Pixar. Как следует из письма ее руководителя Джима Морриса, сокращение команды, к которому приступили на студии, связано с отказом от производства сериалов для Disney+ и возвращением к фокусировке на полнометражных фильмах.

В мае прошлого года Pixar уже уволила 75 сотрудников, включая режиссера и продюсера неуспешного в прокате релиза студии под названием «Базз Лайтер». В январе 2024-го Reuters стало известно о намерении компании распрощаться еще с тремя сотнями работников.

В самой Walt Disney ранее заявили о планах сэкономить около 5,5 миллиарда долларов на увольнении семи тысяч сотрудников, составляющих три процента от численности штата компании.

2. Повестка в США уже победила, но ещё не успела закрепить свою победу в законах. Чиновники, менеджеры корпораций, работники СМИ и так далее склоняются перед радугобесами добровольно, из страха подвергнуться травле. Травля нормальных людей не регламентирована ещё законодательно, однако срам-активисты достаточно сильны, чтобы вышибать кресла из-под специалистов и начальства любого уровня.

Цитирую из письма читателя:



Американскую школьную учительницу уволили, когда она демонстративно отказалась обращаться к маленьким [транспондерам] по их «предпочительным местоимениям», скрывать их «гендерную идентичность» от их родителей и разрешать им пользоваться туалетами и раздевалками для противоположного пола.

После этого дама подала иск к руководству школьного округа и получила от него компенсацию в 360 тысяч долларов за несправедливое увольнение.

Опасаясь гнева [воинствующих грешников], начальство школьного округа предпочло откупиться деньгами, лишь бы только не восстанавливать христианку на работе (ссылка).

3. Наследственный канадский премьер Джастин Трюдо, чьи рейтинги опасно обвалились в последнее время из-за неудач в экономике и внешней политике, всё же решился пойти на выборы. В качестве арт-подготовки к «правильному» волеизъявлению канадские власти пытаются сейчас установить жёсткую онлайн-цензуру (ссылка).

Предлагается создать систему доносительства, при которой одни канадцы будут получать вознаграждение за доносы на других канадцев о «преступлениях на почве ненависти», вроде критики АБВГД и прочей повесточки. Обвиняемый должен будет заплатить штраф до 50 тысяч долларов, из них до 20 тысяч пойдёт в карман доносчика. Особо злостным нарушителям грозят тюремные сроки вплоть до пожизненных. За планируемое онлайн-преступление на почве ненависти будут давать до года, а также закон будет иметь обратную силу и действовать в отношении постов в интернете, появившихся ещё до его принятия.