В Counter-Strike 2 геймерам разрешат брать в руки курицу вместо оружия

В файлах многопользовательского шутера Counter-Strike 2 были обнаружены новые анимации, связанные с петухами и курицами. Датамайнеры выявили несколько анимаций, позволяющих игрокам подбирать и осматривать этих животных на некоторых картах. Животным также добавили подвижные шеи и головы.

Эти анимации позволяют игрокам рассматривать петухов и куриц с первого лица и даже крутить их, как если бы это было оружие. На примере YouTube-блогера PoPw0w были продемонстрированы эти анимации. Есть видео, на котором показано взаимодействие игрока с курицей, и как она неподвижно удерживает голову во время осмотра.

Другой датамайнер под ником “МОЛЕКУРЯТНИК” также обратил внимание на подпись животных, названных питомцами. Это отсылает к предыдущему обнаружению исследователя Gabe Follower о возможности изменения типов экипировки у агентов, включая питомцев.

Представители студии Valve, разработчиков игры, пока не прокомментировали данное открытие. Однако предполагается, что эти анимации не окажут существенного влияния на геймплей. Дата добавления функции осмотра кур в игру остается неизвестной.