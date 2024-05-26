Мнение «аналитика»: О выставке металлолома… Говорите, НАТО на войну не явилось?
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Главными героями на выставке трофейной натовской техники в парке Победы на Поклонной горе в Москве стали вовсе не «Абрамс» и не «Леопард». А скромные русские мужики в военной форме с неуставными шевронами из зоны СВО на рукавах и орденами да медалями на груди. Вот они-то и показали то, что крепче брони и твёрже стали.
Русский характер.
А так — на небольшой площадке собрался весь цвет и гордость натовского оборонпрома, превращённый силами тех самых русских мужиков во вторчермет.
«Леопард».
«Мардер»
Французский колёсный танк AMX-10RC, сразу показавший свою негодность для зоны реальных боевых действий
Заокеанского производителя представлял, естественно «Абрамс»…
…БТР М-113 с «мангалом»…
…и «Брэдли»
Кто сказал, что #НАТО «на войну не явилось»?
#Украина выставила неубедительных «Козака» и «Варту», слишком высокая подвеска которых сделала их хорошей мишенью, а также сборную солянку старой советской техники, дополненной натовскими прицелами, приборами ночного видения и средствами связи.
Ну и напоследок — как напоминание.
История, увы, действительно повторяется по глупости тех, кому её первого урока показалось недостаточно.
Придётся им преподать новый?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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