 

Мнение «аналитика»: О выставке металлолома… Говорите, НАТО на войну не явилось?

26.05.2024, 17:40, Разное
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Главными героями на выставке трофейной натовской техники в парке Победы на Поклонной горе в Москве стали вовсе не «Абрамс» и не «Леопард». А скромные русские мужики в военной форме с неуставными шевронами из зоны СВО на рукавах и орденами да медалями на груди. Вот они-то и показали то, что крепче брони и твёрже стали.

Русский характер.

А так — на небольшой площадке собрался весь цвет и гордость натовского оборонпрома, превращённый силами тех самых русских мужиков во вторчермет.

«Леопард».

«Мардер»

Французский колёсный танк AMX-10RC, сразу показавший свою негодность для зоны реальных боевых действий

Заокеанского производителя представлял, естественно «Абрамс»…

…БТР М-113 с «мангалом»…

…и «Брэдли»

Кто сказал, что #НАТО «на войну не явилось»?

#Украина выставила неубедительных «Козака» и «Варту», слишком высокая подвеска которых сделала их хорошей мишенью, а также сборную солянку старой советской техники, дополненной натовскими прицелами, приборами ночного видения и средствами связи.

Ну и напоследок — как напоминание.

История, увы, действительно повторяется по глупости тех, кому её первого урока показалось недостаточно.

Придётся им преподать новый?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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