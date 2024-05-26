Минпросвещения внедряет игру «Смута» в учебный процесс
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В рамках новой образовательной инициативы, направленной на повышение знаний школьников по истории и культуре, Минпросвещения лицензировало компьютерную игру «Смута» от российского разработчика
Cyberia Nova. Игра объявлена обязательным учебным пособием и рекомендована к
приобретению родителями учащихся начальных классов.
По словам представителя ведомства, такой шаг – часть стратегии
поддержки отечественных производителей и противодействия санкциям со стороны
недружественных государств. Также это способствует развитию культурного наследия
и государственной идеологии через свободный доступ к информации, включая
игровые форматы.
В соответствии с рекомендациями Минцифры, «Смута» будет предустановлена на
все новые персональные компьютеры, продаваемые в России. Для уже приобретённых ПК игру проинсталлируют в ходе последующего обновления операционной
системы, а стоимость лицензии автоматически спишется с интернет-счёта
пользователя. Школьникам, не имеющим личного компьютера, предложено приобрести годовой
доступ к облачному геймингу и лицензию на игру. Удаление игры возможно только после прохождения всех основных квестов, предусмотренных разработчиками.
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