Минпросвещения внедряет игру «Смута» в учебный процесс

В рамках новой образовательной инициативы, направленной на повышение знаний школьников по истории и культуре, Минпросвещения лицензировало компьютерную игру «Смута» от российского разработчика

Cyberia Nova. Игра объявлена обязательным учебным пособием и рекомендована к

приобретению родителями учащихся начальных классов.

По словам представителя ведомства, такой шаг – часть стратегии

поддержки отечественных производителей и противодействия санкциям со стороны

недружественных государств. Также это способствует развитию культурного наследия

и государственной идеологии через свободный доступ к информации, включая

игровые форматы.

В соответствии с рекомендациями Минцифры, «Смута» будет предустановлена на

все новые персональные компьютеры, продаваемые в России. Для уже приобретённых ПК игру проинсталлируют в ходе последующего обновления операционной

системы, а стоимость лицензии автоматически спишется с интернет-счёта

пользователя. Школьникам, не имеющим личного компьютера, предложено приобрести годовой

доступ к облачному геймингу и лицензию на игру. Удаление игры возможно только после прохождения всех основных квестов, предусмотренных разработчиками.

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