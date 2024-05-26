Anbernic представила портативную консоль RG Cube с квадратным экраном и поддержкой PS2 игр

Компания Anbernic анонсировала новую портативную консоль RG Cube. Основной особенностью устройства стало его квадратный экран формата 1:1, что делает его уникальным в мире портативных игровых устройств. Информацию об этом распространил портал Retro Dodo.

Новинка оснащена 8-ядерным чипсетом Unisoc Tiger T820 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным накопителем UFS 2.2 на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карт памяти microSD. Несмотря на скромные технические характеристики, консоль способна эмулировать игры с платформ Nintendo Dreamcast, Wii, Nintendo 64, GameCube, PlayStation 2 и многих других.

Кроме игр классических консолей, на RG Cube можно также играть в мобильные игры, так как она работает на Android 13.

Устройство оснащено квадратным IPS-экраном диагональю 3,95 дюйма и разрешением 720х720 пикселей. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает до 7 часов непрерывной игры. Среди дополнительных особенностей стоит выделить подсветку вокруг стиков, а также поддержку Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Цена консоли RG Cube от Anbernic пока не была озвучена, однако ожидается, что она составит около $100 (примерно 8,9 тыс. рублей).