Рупор кремлевской пропаганды: WhatsApp извлекает пользовательские данные каждую ночь
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WhatsApp извлекает пользовательские данные каждую ночь.
Некоторые люди по-прежнему считают, что это приложение безопасно (с) Илон Маск
Между тем, у нас до сих пор даже представители силовых структур продолжают пользоваться WhatsApp, вся переписка в котором заведомо скомпрометированы.
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Источник: Colonel Cassad
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