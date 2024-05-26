Эндокринолог рассказала, как избежать проблем с кровеносными сосудами

Эндокринолог Екатерина Янг предупреждает: продукты с трансжирами – враги сердца. Она подчеркивает, что россияне должны избегать таких продуктов, так как их потребление способствует развитию воспалительных процессов, что может привести к ожирению.

Трансжиры, насыщающие фастфуд, полуфабрикаты, снеки и чипсы, являются особым вызовом для кровеносных сосудов, подчеркивает доктор Янг. Она также отмечает, что жирные магазинные соусы могут разрушать сосуды, замедляя синтез простациклина – вещества, поддерживающего здоровый тонус сосудов. Это, в свою очередь, увеличивает риск тромбоза.

Кроме того, врач указывает на другие продукты, вредные для кровеносных сосудов, такие как сахар, фруктоза и сахарозаменители. Их потребление может привести к повышенному уровню инсулина, что отрицательно сказывается на многих системах организма и связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.