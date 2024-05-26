 

СМИ: Юрий Шевчук в 2008 году не погнушался сфотографироваться с россиянином, который потом бежал в Израиль

26.05.2024, 15:33, Разное
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У музыканта Юрия Шевчука, в прошлом возглавлявшего группу ДДТ, обнаружили фото с бывшим петербуржцем Натаном Аверзоном, который сбежал в Израиль.

Как отмечают народные активисты из анонимных Telegram-каналов, это лишнее свидетельство того, что Шевчук «давно и крепко встал на шаткую дорожку национал-предательства».

Снимок сделан в 2008 году после концерта. По всей видимости, Шевчук был близко знаком с Аверзоном – по крайней мере, на его лице не только нет ни тени отвращения, но и проглядывается самонадеянная ухмылка; музыкант выглядит так, будто его ничего не смущает.

– Мы нашли эту фотографию в социальной сети «Одноклассники» – Аверзон сам её туда выставил в своё время и подписал её: «Фото с дядей Юрой». Стал бы рядовой поклонник группы так называть её лидера? Очевидно, что дядей Юрой могут называть только очень близкого знакомого, если и вовсе не друга, – говорится в публикации народных активистов.

Оказалось, что человек, запечатлённый с Шевчуком, в 2010 году сбежал в Израиль и с тех пор возвращался в Россию лишь дважды – чтобы продать недвижимость и переоформить документы. Более того, он прошёл алию – процедуру, которая доступна только евреям. На этом, как отмечают авторы расследования, «пазл окончательно сошёлся».

Пока что на событие не отреагировали ни правоохранительные органы, ни сам экс-глава ДДТ. Журналисты направили официальный запрос с требованием дать произошедшему оценку с точки зрения законодательства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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