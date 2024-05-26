Терапевт объяснил значение уровня лейкоцитов

Лейкоциты в крови выступают важным показателем состояния здоровья, отмечает терапевт Иван Носков. Повышенный их уровень может свидетельствовать о различных патологических процессах, включая рак.

Это чаще всего связано с инфекционными заболеваниями, такими как респираторные инфекции или бактериальные инфекции. Однако лейкоцитоз также может быть вызван интоксикацией, обострением ревматических нарушений, травмами, ожогами или кровотечениями.

Другими возможными причинами являются инфаркт и лимфолейкоз, при котором костный мозг производит большое количество незрелых лимфоцитов. Носков отмечает, что физическое и эмоциональное напряжение, а также экстремальные температуры также могут повысить уровень лейкоцитов. Однако для точного определения причины изменения уровня лейкоцитов необходимо консультироваться с врачом.