 

Терапевт объяснил значение уровня лейкоцитов

26.05.2024, 15:00, Разное
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Лейкоциты в крови выступают важным показателем состояния здоровья, отмечает терапевт Иван Носков. Повышенный их уровень может свидетельствовать о различных патологических процессах, включая рак.

Это чаще всего связано с инфекционными заболеваниями, такими как респираторные инфекции или бактериальные инфекции. Однако лейкоцитоз также может быть вызван интоксикацией, обострением ревматических нарушений, травмами, ожогами или кровотечениями.

Другими возможными причинами являются инфаркт и лимфолейкоз, при котором костный мозг производит большое количество незрелых лимфоцитов. Носков отмечает, что физическое и эмоциональное напряжение, а также экстремальные температуры также могут повысить уровень лейкоцитов. Однако для точного определения причины изменения уровня лейкоцитов необходимо консультироваться с врачом.


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