Мнение: Увидеть Москву и умереть, или впечатления французов о России

Столы перевернулись. Когда-то мы взахлёб слушали рассказы счастливчиков, побывавших за рубежом: разглядывали фото, восхищались импортной техникой и прочими материальными частичками капиталистического мира. Теперь, напротив, иностранцы завидуют жизни в России.

Я нашёл в «Перемогах» эмоциональное видео француза Шарля, где тот объясняет, что жизнь обычного москвича предполагает уровень комфорта, недостижимый в Европе без очень больших денег. Видео на французском, но есть русские субтитры (ссылка):

Представляете, в Москве можно заказать кофе и круассан в Ле Яндексе, и их привезут — высшего качества — за три евро и 15 минут. На любой автозаправке вам помогут залить бензин и протрут лобовое стекло — совершенно бесплатно. Машину можно полностью вымыть за 15 евро, тогда как в Париже за аналогичную услугу придётся отдать 100-200 евро.

Ну и так далее, и тому подобное. Шарль рассказывает, что не понимал свою русскую жену в Париже, когда она жаловалась, что в парижских ресторанах «нет сервиса». А потом они приехали в Москву, и он как понял! В русских ресторанах клиент — король. Если у вас на столе грязно или, допустим, вам мешают осколки разбитого предыдущим клиентом бокала, официант спокойно уберёт мусор. Если музыка слишком громкая, вы можете попросить официанта её приглушить. А если вы захотите пересесть за соседний стол, официант тут же пересадит вас, причём даже без недовольной гримасы на лице!

Там в видео ещё много ярких описаний — я прослушал и осознал, как мы зажрались за последние 15 лет. Ещё в нулевые у нас было примерно как в Париже. Сейчас — на три ступени лучше.

А вот несколько комментариев под видео от других французов:

— Роботы-доставщики во Франции не доберутся до пункта назначения, потому что по дороге их украдут. По уважению к собственности Россия похожа на Францию 50 лет назад, здесь нет вандализма. Европа полностью развалилась во всех отношениях. Я уже стар, но горячо рекомендую Россию молодым людям, которые хотят жить нормальной жизнью.

— Я подтверждаю всё, что вы говорите! Во время каждого моего визита в Россию я поражаюсь порядку, чистоте, современности и качеству обслуживания.

— Я хочу вам сказать, что есть французы, которые не русофобы, наоборот. Спасибо за ваш репортаж о жизни в России.

— Здравствуйте, меня всё больше привлекает Россия: великолепный язык, культура, безопасность и сила, способность вставать на ноги при любых обстоятельствах. Те немногие люди русского происхождения, которых я знал, относились ко мне очень хорошо (меня даже подобрал водитель грузовика в снежную погоду после 40 минут езды автостопом). Я пролетарий, у меня не очень хорошее образование и нет диплома. Но у меня есть опыт работы в ремесленных профессиях (обувное, шитье, пищевое, кулинария и выпечка). Я изучаю русский язык. Возможно ли интегрироваться в страну, если я выучу язык? Я бы не хотел представлять себя иммигрантом в такой великой стране и выглядеть оппортунистом перед её гражданами и властями.

— Если бы я не была слишком стара, я бы немедленно попросила визу, чтобы поехать в Россию и лично увидеть то, о чём я узнаю из ваших документальных фильмов и комментариев. У вас есть президент Владимир Путин, великий человек!

— Спасибо, Шарль, за твои зарисовки о жизни в Москве. Когда я сравниваю, у меня возникает стойкое ощущение, что Франция становится страной третьего мира. Деградация французского общества повергает меня в уныние.

— У России большой потенциал. Всем, кто её критикует, лучше бы самим оценить ситуацию. Экономически Россия очень сильна. Наш дорогой министр Лемэр, разрушающий Францию некомпетентным управлением, выставил себя дураком, заявив, что поставил российскую экономику на колени.

— Привет, Шарль! Я собираюсь посетить дерматолога в Москве во время поездки этой осенью. Здесь, в Бретани, ожидание составляет 6 месяцев, и это если ты вообще попадешь на прием.

— Бернару-Анри Леви стоит посмотреть ваши видео, и, возможно, он изменит свое мнение о сегодняшней России. Он недавно говорил на LCI, что люди в России выстраиваются в очередь за яйцами. Он остается в советской эпохе и считает Россию отстающей во всех областях страной. Впрочем, он мог бы сказать, что вы привираете в своих видео, и что другие французы, которые сейчас живут в России и публикуют видео на Ютубе, тоже врут.

— Большое спасибо за всю эту информацию. Я просто хотел бы добавить, что во Франции определенные недостатки в сфере услуг не везде столь значительны, как заметил Шарль. Некоторые вещи, особенно в банковском секторе, медленно развиваются. Но в некоторых регионах дела обстоят намного хуже, чем описал Шарль. Существуют целые клиники, где пожилых врачей (70-75 лет) не отпускают на пенсию, так как их некем заменить. Например, в Ньевр врачей привозят вертолётом два раза в неделю из Дижона, так как в Ньевре их не хватает. Седьмая экономика мира! Какой позор…

— Привет, Шарль! Действительно, в августе прошлого года я был шокирован качеством обслуживания в Москве (ногтевой салон, парикмахерская, оформление документов онлайн и т. д.). В ресторанах моей жене приносят маленькую подставку для сумочки, чтобы не надо было ставить её на пол, и все это с улыбкой. Я полный фанат ресторанов Москвы.

— Мне 73 года, и я чувствую, что родился не в том месте и не в то время. Очень жаль, что я закончу свою жизнь во Франции. Если бы я знал, какой станет моя страна, мне следовало бы присоединиться к вам раньше. Привет всей России!

— Рад, что у вас есть все эти сервисы, тут всё хуже и хуже. Так что это еще одна причина любить Россию. Большое спасибо за всю эту информацию.

— Франция, к сожалению, уже не та, что была. Подумываю уехать в другую страну, возможно, в Россию.