Стали известны функции, которые стоит отключить в Apple Watch

Известный блогер с iXBT поделился советами по увеличению времени автономной работы Apple Watch и продлении “жизни” аккумулятора.

Первое, что стоит сделать, – отключить Siri и связанные с ней функции. Даже если вы не пользуетесь голосовым помощником, он продолжает работать в фоновом режиме, что ведет к излишнему расходу батареи.

Также рекомендуется отключить функцию Always On Display. Если вам нужно узнать время, достаточно поднять запястье или коснуться экрана. Активация экрана при поднятии запястья также лучше выключить. Для более быстрого отключения экрана можно установить длительность выхода из сна на 15 секунд.

По словам автора, звуки и вибрацию также можно полностью отключить, что сэкономит около часа заряда. Однако это может привести к пропуску важных уведомлений, поэтому лучше оставить уведомления от избранных приложений.

Новые версии Apple Watch могут измерять внешний шум и предупреждать пользователя при достижении определенного уровня, но, по мнению эксперта, это не так важно. Отключив вышеперечисленные функции, блогер с iXBT смог увеличить время автономной работы Apple Watch с 24 до 36 часов.